Tim Payne rompió el silencio tras ser humillado por Haití: "Ha sido una locura"

Tim Payne pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido fuera de Nueva Zelanda a convertirse en uno de los más famosos por todo el planeta cuando solo resta prácticamente una semana para el Mundial 2026. Luego de que una campaña viral en redes sociales disparara su popularidad, el defensor habló por primera vez para un medio argentino sobre el fenómeno que cambió su vida en cuestión de días.

En una charla vía telefónica con Luzzu TV, el defensor neozelandés reconoció que todavía le cuesta asimilar todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Ya cuenta con casi 5 millones de seguidores en Instagram. "Ha sido una locura. La última semana y estos días fueron una locura. No podía creerlo", aseguró Payne cuando fue consultado por la enorme cantidad de usuarios que comenzarón a acompañarlo en sus redes sociales. También se refirió al presente de la selección de Nueva Zelanda, que anoche sufrió una dolorosa derrota por 4-0 ante Haití en un amistoso disputado en Fort Lauderdale como parte de la preparación de cara a la Copa del Mundo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE