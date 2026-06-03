Tim Payne rompió el silencio tras ser humillado por Haití: "Ha sido una locura"

Tim Payne pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido fuera de Nueva Zelanda a convertirse en uno de los más famosos por todo el planeta cuando solo resta prácticamente una semana para el Mundial 2026.
Luego de que una campaña viral en redes sociales disparara su popularidad, el defensor habló por primera vez para un medio argentino sobre el fenómeno que cambió su vida en cuestión de días.
En una charla vía telefónica con Luzzu TV, el defensor neozelandés reconoció que todavía le cuesta asimilar todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Ya cuenta con casi 5 millones de seguidores en Instagram.
"Ha sido una locura. La última semana y estos días fueron una locura. No podía creerlo", aseguró Payne cuando fue consultado por la enorme cantidad de usuarios que comenzarón a acompañarlo en sus redes sociales.
También se refirió al presente de la selección de Nueva Zelanda, que anoche sufrió una dolorosa derrota por 4-0 ante Haití en un amistoso disputado en Fort Lauderdale como parte de la preparación de cara a la Copa del Mundo.
"No fue nuestra mejor actuación, pero estamos aquí entrenando y preparándonos para el Mundial, que es el torneo más importante del mundo", explicó el futbolista, que fue titular en ese encuentro y terminó siendo reemplazado en el entretiempo.
Durante la entrevista, los conductores le comentaron que miles de argentinos comenzaron a seguirlo en Instagram en las últimas semanas y le preguntaron qué conocía del país.
La respuesta sorprendió y despertó sonrisas entre los presentes. "Conozco a Boca. También a River", respondió Payne, que ahora se alista para afrontar el último amistoso contra Inglaterra este sábado.