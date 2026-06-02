La FIFA aplicó la ley 'anti-Arsenal' para el Mundial: así consiste la nueva regla

Las jugadas a balón parado son una parte fundamental en el fútbol, especialmente en la Premier League. Por eso, la FIFA y la IFAB han estado trabajando en conjunto a toda velocidad para establecer la ley "anti-bloqueo" o "anti-Arsenal" en el Mundial 2026. Esta regla sancionará a los futbolistas que obstruyan o impidan que un rival juegue el balón en tiros libres y saques de esquina. Esta norma es originaria del baloncesto y prohíbe que los jugadores actúen como bloqueadores.

El VAR podrá intervenir en el caso de que el bloqueo se haya producido antes del remate, sin la pelota en juego. Estos cambios entrarán en vigor para la Copa del Mundo y en todos los campeonatos a partir del 1 de julio. Se utilizó como caso de estudio el gol de Ben White en el partido amistoso entre Inglaterra y Uruguay. El tanto habría sido anulado, ya que jugadores como Adam Wharton y Harvey Barnes bloquearon a los defensores en el saque de esquina. Se espera que esta nueva regla tenga un gran impacto en los equipos de la Premier League, sobre todo en el Arsenal. El juego físico de los 'Gunners' este curos en acciones a balón parado ha sido destacado. Han metido un total de 24 goles a balón parado, sin contar penales, en la liga inglesa. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE