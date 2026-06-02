La FIFA aplicó la ley 'anti-Arsenal' para el Mundial: así consiste la nueva regla

Las jugadas a balón parado son una parte fundamental en el fútbol, especialmente en la Premier League. Por eso, la FIFA y la IFAB han estado trabajando en conjunto a toda velocidad para establecer la ley "anti-bloqueo" o "anti-Arsenal" en el Mundial 2026.
Esta regla sancionará a los futbolistas que obstruyan o impidan que un rival juegue el balón en tiros libres y saques de esquina. Esta norma es originaria del baloncesto y prohíbe que los jugadores actúen como bloqueadores.
El VAR podrá intervenir en el caso de que el bloqueo se haya producido antes del remate, sin la pelota en juego. Estos cambios entrarán en vigor para la Copa del Mundo y en todos los campeonatos a partir del 1 de julio.
Se utilizó como caso de estudio el gol de Ben White en el partido amistoso entre Inglaterra y Uruguay. El tanto habría sido anulado, ya que jugadores como Adam Wharton y Harvey Barnes bloquearon a los defensores en el saque de esquina.
Se espera que esta nueva regla tenga un gran impacto en los equipos de la Premier League, sobre todo en el Arsenal. El juego físico de los 'Gunners' este curos en acciones a balón parado ha sido destacado. Han metido un total de 24 goles a balón parado, sin contar penales, en la liga inglesa.
Esta nueva regla es una de las muchas que han entrado en vigor para el Mundial que arranca en nueve días. Tras la polémica por presunto racismo entre Gianluca Prestianni y Vinicius, acusaciones que el argentino negó, los jugadores que se tapen la boca con la mano, brazo o camiseta durante un altercado recibirán directamente una tarjeta roja. Si lo hacen durante una conversación amistosa no habrá sanción.
Con este cambio, el VAR tendrá siete situaciones de intervención: revisión de gol, verificación de un penal, tarjeta roja directa, segunda amarilla que resulte expulsión, error en la identidad de un jugador sancionado, córner concedido al equipo equivocado o una falta cometida por un atacante antes de un gol.