"Sin contar el Mundial, creo que yo merezco ganar el Balón de Oro"

Si hay un futbolista que la rompió esta temporada a pesar de no haber ganado la Champions League, ese es Harry Kane. Los números del británico con el Bayern Múnich son dignos de un futbolista de clase mundial. Con 61 goles a sus espaldas, Kane se posiciona como un firme candidato al Balón de Oro 2026. En una reciente entrevista para L'Équipe, el delantero ha revelado sus ambiciones, además de su incansable deseo de seguir batiendo récords.

"Cuando dejas atrás esa marca, te encuentras en un terreno que solo han pisado Messi (73 goles en la 2011-2012) y Cristiano Ronaldo (61 en la 2014-2015)", admite Kane, plenamente consciente de cuál ha sido la clave de su éxito. "Si lo he conseguido es porque, a diferencia de años anteriores, no he tenido ningún bache de rendimiento", explica. "Me gusta motivarme con las estadísticas de los grandes, pero no tenía una obsesión por superarlos", añadió el atacante, quien no dudó en poner en valor el apoyo recibido. "Nada de esto sería posible sin mis compañeros y el personal del club. Gran parte de mi éxito se debe a ellos". De esta forma, el goleador se posiciona como uno de los máximos candidatos al Balón de Oro. "Sin contar el Mundial, creo que merezco ganarlo. Los favoritos son los jugadores que llegaron a la final de la Champions y yo, pero no soy de los que pretenden exigir méritos. Intento que mi rendimiento en el campo hable por sí solo", sostuvo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE