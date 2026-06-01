España confirma los dorsales para el Mundial: Lamine Yamal no cambia y el '9'

Los 26 jugadores que convocó Luis de la Fuente en la selección de España para el Mundial que arranca el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, ya conocen los dorsales que lucirán en sus camisetas. Desde las redes sociales oficiales de la propia selección lo confirmaron este lunes y Lamine Yamal seguirá portando el 19, mientras que Pedri llevará el 20 y Gavi no suelta el 9 desde su debut, pese a ser volante mixto.

Con el 10 intocable que lleva en el Barcelona, Lamine es la estrella más mediática del equipo nacional y ha hecho del 19 su camiseta en 'La Roja'. Con ella debutó en Georgia en septiembre de 2023, luego ganó la Eurocopa en 2024 y en su primera Copa del Mundo continuará siendo su marca registrada. Por su parte, el 10 de España es Dani Olmo y Joan García, que también disputará su primera cita mundialista, aunque es la tercera opción del seleccionador, llevará en su espalda el 13. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

De las grandes novedades se encuentra Eric Garcia, que lucirá el 4, y Marcos Llorente, lateral del Atlético de Madrid que lleva el mítico 5 que por mucho tiempo fue dueño el legendario Carles Puyol. Otro defensor del Atlético como Marc Pubill lucirá el 2 y el azulgrana Pau Cubarsí el 22. En el ataque tenemos a Ferran Torres con el 7, Nico Williams con el 17, Oyarzabal con el 21, Víctor Muñoz con el 25 y Borja 'El Panda' Iglesias con el 26.