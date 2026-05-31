  1. Mundial 2026

México confirma su convocatoria para el Mundial 2026 ¿hay sorpresas?

Guillermo Ochoa encabeza la convocatoria de México al Mundial 2026 y hará historia en su sexta Copa del Mundo.

México confirma su convocatoria para el Mundial 2026 ¿hay sorpresas?

Javier Aguirre hizo oficial su convocatoria para enfrentar la Copa del Mundo de United 2026.
31 de mayo de 2026 a las 22:17

La Federación Mexicana de Fútbol anunció este domingo en un video la lista de 26 jugadores que en la fase de grupos enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio, en la inauguración del Mundial; a Corea del Sur el 18 y a la República Checa el 24 del mismo mes.

Después de vencer por 1-0 a Australia el sábado en un partido amistoso, el seleccionador Javier Aguirre decidió confiar en cinco figuras que se recuperan de lesiones, los centrocampistas Édson Álvarez y Luis Chávez y los delanteros Santiago Giménez, César Huerta y Alexis Vega.

Alemania propina goleada en su último amistoso antes de viajar al Mundial

El equipo mexicano sufrió la baja por lesiones graves de tres jugadores que pintaban para ser titulares, el guardameta Luis Ángel Malagón, el lateral Rodrigo Huescas y el centrocampista Marcel Ruiz.

Este último jugó como titular en el Toluca, ganador el sábado de la Copa de Campeones de Concacaf, pero Aguirre cree que corre riesgos de recaer, algo que no considera en el caso de Álvarez, Chávez, Giménez, Huerta y Vega, que han jugado poco este año y no están en su mejor forma deportiva.

La apuesta de Aguirre es ganar el grupo A para permanecer en el estadio Azteca hasta octavos de final, si alcanza esa fase. Luego tratar de por lo menos igualar la mejor actuación de México, cuartos de final, conseguidas cuando el país fue sede del Mundial, en 1970 y 1986.

El próximo 4 de junio, en Toluca, México enfrentará a Serbia, en el último amistoso, que le permitirá al 'Vasco' Aguirre decidir su alineación titular.

En el equipo hay dos naturalizados: el español Álvarez Fidalgo, del Betis español, y el colombiano Julián Quiñones, del Al-Qadsiah de la liga saudí, en la cual fue líder de los goleadores.

Repiten de Qatar 2022 el portero Ochoa, los zagueros Vásquez, Montes, Sánchez y Gallardo; los centrocampistas Romo, Álvarez, Chávez, Alvarado y Pineda; y los delanteros Jiménez y Vega.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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