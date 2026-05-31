México confirma su convocatoria para el Mundial 2026 ¿hay sorpresas?

Después de vencer por 1-0 a Australia el sábado en un partido amistoso, el seleccionador Javier Aguirre decidió confiar en cinco figuras que se recuperan de lesiones, los centrocampistas Édson Álvarez y Luis Chávez y los delanteros Santiago Giménez, César Huerta y Alexis Vega .

La Federación Mexicana de Fútbol anunció este domingo en un video la lista de 26 jugadores que en la fase de grupos enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio, en la inauguración del Mundial ; a Corea del Sur el 18 y a la República Checa el 24 del mismo mes.

El equipo mexicano sufrió la baja por lesiones graves de tres jugadores que pintaban para ser titulares, el guardameta Luis Ángel Malagón, el lateral Rodrigo Huescas y el centrocampista Marcel Ruiz.

Este último jugó como titular en el Toluca, ganador el sábado de la Copa de Campeones de Concacaf, pero Aguirre cree que corre riesgos de recaer, algo que no considera en el caso de Álvarez, Chávez, Giménez, Huerta y Vega, que han jugado poco este año y no están en su mejor forma deportiva.



La apuesta de Aguirre es ganar el grupo A para permanecer en el estadio Azteca hasta octavos de final, si alcanza esa fase. Luego tratar de por lo menos igualar la mejor actuación de México, cuartos de final, conseguidas cuando el país fue sede del Mundial, en 1970 y 1986.



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El próximo 4 de junio, en Toluca, México enfrentará a Serbia, en el último amistoso, que le permitirá al 'Vasco' Aguirre decidir su alineación titular.

En el equipo hay dos naturalizados: el español Álvarez Fidalgo, del Betis español, y el colombiano Julián Quiñones, del Al-Qadsiah de la liga saudí, en la cual fue líder de los goleadores.

Repiten de Qatar 2022 el portero Ochoa, los zagueros Vásquez, Montes, Sánchez y Gallardo; los centrocampistas Romo, Álvarez, Chávez, Alvarado y Pineda; y los delanteros Jiménez y Vega.