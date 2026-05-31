Alemania propina goleada en su último amistoso antes de viajar al Mundial

Alemania goleó este domingo a Finlandia por 4-0 en el último amistoso antes de partir hacia el continente americano donde, antes de empezar el Mundial, tendrá un último test ante Estados Unidos. El ejercicio que se había planteado Alemania para este partido de preparación parecía ser la búsqueda de fórmulas para superar una defensa cerrada. En la alineación inicial de Julian Nagelsmann había dos sorpresas que eran la presencia de Nathaniel Brown como lateral izquierdo, en lugar del habitual David Raum, y de Lennart Karl como extremo derecho.

Del resto, la formación estaba dentro de lo previsible. El comienzo fue bueno y en el minuto 8 llegó la primera ocasión en los pies de Deniz Undav, a centro de Brown desde la izquierda tras una combinación. Sin embargo, después el juego alemán se apagó pese a un segunda gran ocasión de Undav en el minuto 26 tras un gran pase de Jamal Musiala al área. En lo ofensivo Finlandia proponía poco. De la primera parte, lo único fue un buen desborde por la izquierda de Kesknen en el 39' que terminó en un remate de Walte desde la central que fue bloqueado en el área por el capitán Joshua Kimmich. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Después, Alemania volvió generar peligro arriba con un remate de Florian Wirtz que Lukasz Hradecky desvió a saque de esquina. De ese lanzamiento de córner, en el minuto 34, vino el gol alemán. Karl cobró en corto, Kimmich puso el balón el área y Undav, de quien la defensa finlandesa parecía haberse olvidado, definió de cabeza El segundo tanto llegó al comienzo de la segunda parte. Undav robó una pelota en el área finlandesa y luego Wirtz definió de pierna derecha desde corta distancia.