Los 26 elegidos por Bielsa: la convocatoria de Uruguay para el Mundial

Federico Valverde, mediocampista del Real Madrid, encabeza la lista de 26 convocados por el seleccionador Marcelo Bielsa para defender a Uruguay en el Mundial 2026 que iniciará dentro del Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Los defensores Ronald Araujo (Barcelona) José María Giménez (Atlético) también forman parte de la primera lista que no cuenta con el delantero Luis Suárez desde que la 'Celeste' retornó en Sudáfrica 2010 a las Copas del Mundo.

Otros futbolistas destacados que aparecen son el lateral Mathías Olivera y los volantes Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Manuel Ugarte, así como también el atacante Darwin Núñez. Mientras tanto, el portero Fernando Muslera, quien en el 2024 había dejado la selección y en 2026 retornó a defenderla, jugará su quinto Mundial y de esta forma se convertirá en el uruguayo con más participaciones en torneos de este tipo. Atrás quedarán con cuatro torneos Pedro Virgilio Rocha, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y Martín Cáceres, mientras que Giménez llegará a la cuarta en esta oportunidad. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Para su tercer Mundial como entrenador y su primero al frente de la selección uruguaya, el argentino Marcelo 'Loco' Bielsa optó por una lista con ocho defensores, 12 centrocampistas y extremos, y tres puntas.

Uruguay se estrenará el próximo 15 de junio enfrentándose a Arabia Saudita en un encuentro enmarcado en el Grupo H que se disputará en Miami. Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara. Durante su estancia en la Copa del Mundo, la 'Celeste' se concentrará en la ciudad mexicana de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.