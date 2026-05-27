FBI lanzó una alerta previo al Mundial: "Ellos intentan deliberadamente intimidar"

El director del FBI, Kash Patel, alertó este miércoles que gobiernos extranjeros podrían intensificar actividades de intimidación, acoso e incluso ataques contra personas consideradas amenazas para sus regímenes durante la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos. "Gobiernos extranjeros hostiles intentan deliberadamente intimidar, silenciar e incluso asesinar a personas en suelo estadounidense a las que consideran amenazas para sus regímenes", afirmó Patel, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, en el que calificó estas acciones como "represión transnacional" y advirtió de un posible aumento de esta actividad durante el torneo.

Patel detalló que, durante el Mundial, el FBI tendrá equipos preventivos que realizarán investigaciones de contrainteligencia en más de 56 localidades y ejemplificó la presencia en Filadelfia, una de las ciudades sedes del torneo, donde se disputarán seis partidos. El mensaje se produce en un contexto en el que la organización del torneo en Estados Unidos ha estado marcada por debates diplomáticos y logísticos; como la controversia sobre la participación de la selección de Irán, que tiene participación en el Grupo G y cuyos juegos están programados para disputarse en Los Ángeles y Seattle. Estados Unidos aseguró la semana pasada que el equipo iraní podrá ingresar al país para disputar el torneo; sin embargo, alertó que no permitirá que pernocte en su territorio, por lo que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ofreció acoger a la delegación de ese país asiático. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE