Eduardo Biscayart, el gran fichaje de DIEZ para el Mundial United 2026

Desde el próximo 9 de junio, "Don Bisca" se convertirá en una de las principales voces de la cobertura mundialista en todas las plataformas de Grupo OPSA con el magno evento futbolista que inicia el 11 de junio al 19 de julio donde brillarán las estrellas Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Lamine Yamal entre otras figuras.

El Mundial 2026 ya comienza a sentirse. La cuenta regresiva hacia la fiesta más grande del planeta fútbol avanza y Grupo OPSA (DIEZ, La Prensa y El Heraldo) prepara una cobertura histórica con una incorporación de lujo: el reconocido periodista y narrador argentino Eduardo Biscayart es el gran fichaje para “La Voz Mundialista”, un proyecto que acompañará cada emoción, cada historia y cada instante inolvidable rumbo a la Copa del Mundo.

Su análisis, experiencia y pasión llegarán a millones de aficionados a través de: Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube y sitios web en una apuesta apasionante para vivir el torneo más esperado.

Hablar de Eduardo Biscayart es hablar de fútbol internacional en estado puro. Nacido el 1 de noviembre de 1969 en Buenos Aires, Argentina, el comunicador de 56 años ha construido una carrera brillante en gigantes de la comunicación deportiva como CNN, ESPN, PSN, Univisión, Telemundo, Fox Sports, GolTV y beIN Sports, dejando huella con su estilo apasionado y su forma única de transmitir el juego.

Su voz ha estado presente en múltiples finales de UEFA Champions League, Juegos Olímpicos y Copas del Mundo. Ha relatado noches eternas, goles imborrables y lágrimas de gloria. Ha vivido desde dentro la intensidad de las grandes selecciones, la presión de las finales y la magia que únicamente un Mundial puede regalarle al fútbol y a la humanidad.

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Y ahora, toda esa experiencia aterriza en Grupo OPSA en el momento perfecto: el Mundial 2026, una edición que promete marcar un antes y un después en la historia del deporte.

Será el torneo más grande de todos los tiempos, con más selecciones, más partidos y millones de corazones latiendo al mismo ritmo alrededor del planeta. Una Copa del Mundo que unirá culturas, generaciones y sueños bajo una misma pasión.

“La Voz Mundialista” nace precisamente para eso: para acercar la emoción del Mundial a cada aficionado. Para que el hincha sienta que está dentro del estadio, que viva cada himno, cada gol y cada hazaña con una narración y un análisis a la altura del evento más importante del deporte rey. Y nadie mejor que Eduardo Biscayart para liderar ese camino.

Su llegada representa mucho más que un fichaje periodístico. Es una declaración de ambición, de calidad y de pasión por el fútbol. Grupo OPSA apuesta fuerte por una cobertura mundialista histórica, llevando contenido exclusivo y de primer nivel a todas sus plataformas, acompañado por una figura reconocida y respetada en toda América Latina.

Cuando el balón comience a rodar en el Mundial 2026, las emociones recorrerán el mundo entero. Habrá lágrimas, héroes inesperados, noches legendarias y recuerdos que quedarán para siempre. Y en cada uno de esos momentos estará la voz de Eduardo Biscayart, ahora defendiendo los colores de Grupo OPSA para acompañar a millones de aficionados en la mayor fiesta del fútbol mundial.