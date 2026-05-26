Los millones que Marathón aseguró con el llamado de César Samudio al Mundial

El portero canalero aparece entre los tres arqueros elegidos por el entrenador Thomas Christiansen junto a Orlando Mosquera y Luis Mejía, siendo el único jugador de la Liga Nacional de Honduras que estará presente en el United. La lista panameña también incluye futbolistas destacados como Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, José Córdoba, Ismael Díaz y Cecilio Waterman.

La selección de Panamá publicó su convocatoria oficial para disputar la Copa del Mundo de 2026 y una de las noticias que más importantes es la presencia del guardameta César Samudio, actual futbolista del Marathón, que estará en representación del balompié catracho en la máxima cita del fútbol mundial.

Para el conjunto verdolaga, la convocatoria de Samudio no solo representa prestigio internacional, sino también un importante beneficio económico. De acuerdo con reportes, la FIFA entregará compensaciones a los clubes que cedan jugadores al Mundial, por lo que Marathón podría recibir entre 176 mil y 250 mil dólares, cifra que supera los 4.5 millones de lempiras y que incluso podría aumentar dependiendo del avance de Panamá en el torneo.

Samudio, quien llegó al club sampedrano en 2023 procedente del Independiente de Panamá, se ha convertido en una pieza importante del equipo verdolaga y ahora tendrá la oportunidad de vivir su primera Copa del Mundo. El arquero panameño ya ha sido habitual en las convocatorias de Christiansen durante las eliminatorias mundialistas.

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Panamá quedó ubicada en el Grupo L del Mundial 2026, considerado uno de los más complicados del torneo. Los canaleros compartirán sector con las selecciones de Inglaterra, Croacia y Ghana, debutando precisamente frente al conjunto africano el próximo 17 de junio en Toronto.La convocatoria de Panamá para el Mundial 2026: