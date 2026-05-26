Panamá anunció su convocatoria oficial: los 26 elegidos para el Mundial

La selección panameña entró en la cuenta regresiva rumbo al Mundial y este martes anunció la lista oficial de convocados por Thomas Christiansen para la histórica cita internacional que arranca el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. La expectativa era enorme en todo el país canalero, especialmente por el estado físico de varias figuras importantes y por las decisiones del entrenador para conformar la nómina definitiva de 26 futbolistas que representarán al combinado nacional en el certamen.

Uno de los nombres que concentraba toda la atención era el de Adalberto Carrasquilla, referente absoluto del mediocampo panameño y una de las máximas figuras del equipo. El 'Coco' regresó a su país procedente de México para iniciar su recuperación tras la lesión sufrida recientemente en la final de la Liga MX que perdió ante Cruz Azul el pasado domingo. Sin embargo, todo apunta a que podría perderse los amistosos ante Brasil, República Dominicana y posiblemente Bosnia y Herzegovina. A pesar de ello, Christiansen lo considera fundamental pensando en el debut mundialista y su presencia en la lista definitiva está asegurada.

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En la nómina también figura el portero de Marathón, César Samudio. Esto le garantiza al conjunto verdolaga unos 250 mil dólares, ya que la FIFA pagaría a los clubes 11,000 dólares diarios por cada futbolista cedido para el Mundial. Samudio se ha constituido en la tercera alternativa de la portería panameña, detrás de Luis Mejía y Orlando Mosquera. Su trabajo le ha permitido tener algunas oportunidades de jugar con la selección, especialmente en partidos amistosos.

Panamá afrontará una intensa preparación antes del inicio de la Copa del Mundo con tres amistosos en pocos días y ante rivales de perfiles completamente distintos. El 31 de mayo enfrentará a Brasil en el estadio Maracaná; el 3 de junio jugará contra República Dominicana en el Rommel Fernández y cerrará el 6 de junio frente a Bosnia y Herzegovina en St. Louis. Estos encuentros servirán para que Christiansen termine de ajustar detalles tácticos y defina el once ideal para el debut mundialista. La 'Marea Roja' ya conoce su calendario completo para la fase de grupos del Mundial y tendrá desafíos de altísimo nivel desde el arranque del torneo. El 17 de junio contra Ghana, el 23 ante Croacia y el 27 frente a Inglaterra.