De la Fuente los dejó afuera: la histórica convocatoria de España para el Mundial

Luis de la Fuente, seleccionador de España, confirmó este lunes la convocatoria para el Mundial que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá en la que, por primera vez en la historia en este torneo, no figura ningún jugador del Real Madrid en 'La Roja'. Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García entraron en la prelista de 55 futbolistas del entrenador, pero ninguno forma parte de la lista anunciada esta mañana.

El que más opciones tenía de aparecer era Huijsen, quien encadenaba convocatorias desde que en marzo de 2025 debutó con la absoluta de España, pero su irregularidad en el Real Madrid le ha hecho perder el sitio. "Afortunadamente soy seleccionador nacional, no miro la procedencia de ningún jugador. Yo sólo miro si un jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros. No miro su equipo", explicó De la Fuente sobre la ausencia de jugadores madridistas en su convocatoria. En el último Mundial de Qatar-2022, Luis Enrique convocó a dos futbolistas, Dani Carvajal y Marco Asensio, y el primero se perdió el certamen finalmente por lesión. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Un gran torneo sin elementos del Real Madrid con España que sólo ha ocurrido una vez en la historia, en la Eurocopa de 2021 en la que Luis Enrique no pudo contar con Carvajal ni Sergio Ramos, por lesión.



Por ello, es la primera vez que, sin futbolistas lesionados, España no incluye a ningún jugador del conjunto merengue en la convocatoria De esta forma, la lista de España está compuesta por los porteros Unai Simón, David Raya y Joan García; los defensas Pedro Porro, Marcos Llorente, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Eric García, Aymeric Laporte, Álex Grimaldo y Marc Cucurella; los centrocampistas Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz, Gavi, Mikel Merino, Dani Olmo y Álex Baena; los extremos Lamine Yamal, Víctor Muñoz, Yeremy Pino y Nico Williams; y los delanteros Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Borja Iglesias.

Cabe mencionar que será el primer Mundial de Lamine Yamal, que era fijo en la lista. Los plazos de recuperación de la lesión muscular sufrida el pasado 22 de abril, lo dirigen a la Copa del Mundo. Su evolución determinará cuándo entra en acción, si ya en el debut con Cabo Verde o más adelante. El Barcelona aporta la base principal del combinado nacional con hasta ocho jugadores.

No hay sitio, más allá de la baja por lesión de Fermín López y la retirada de Jesús Navas, para Álex Remiro, Dani Carvajal, Dani Vivian, Robin Le Normand, Nacho Fernández, Joselu Mato, Álvaro Morata ni Ayoze Pérez, todos ellos campeones de Europa en Alemania 2024; tampoco para Dean Huijsen o Pablo Fornals, que apuntaban a ella, además de Pablo Barrios, Carlos Soler, Alberto Moleiro o Gonzalo García, entre otros.