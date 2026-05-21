Convoca a leyenda de 40 años: la lista de Alemania para el Mundial y las bajas

En la lista hay muchos habituales como Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala o Florian Wirtz, pero también algunas sorpresas como el centrocampista Nadiem Amiri del Maguncia y novedades como el joven media punta del Bayern Lennart Karl.

El meta Manuel Neuer encabeza la convocatoria alemana para el Mundial con lo que regresará a la selección a los 40 años.

"Hemos decido tras muchas discusiones que los tres mejores porteros de Alemania tenían que ir al Mundial. Por eso hemos decidido llamar a Manuel para ver si estaba dispuesto a volver a la selección", dijo el seleccionador Julian Nagelsmann al presentar la convocatoria.

"Planeamos con él como número 1", agregó.

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La convocatoria de Neuer se había convertido en los últimos días en un secreto a voces y se había generado un debate en torno a lo que pasaría con Oliver Baumann, que había jugado como titular todos los partidos de la convocatoria.

El tercer portero convocado es Alexander Nübel, del Stuttgart. Además, Nagelsmann planea llevar al Mundial al segundo portero del Bayern, Jonas Urbig, aunque fuera de la convocatoria y con la idea de que participe en los entrenamientos.

Durante la eliminatoria, Alemania había jugado en defensa con Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck y David Raum y, como era de esperarse, todos están convocados.

Antonio Rüdiger está en la lista pero se cuenta con él como suplente.