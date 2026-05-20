Tigo, único operador en Honduras que transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026

Estamos a pocas semanas de que ruede la pelota en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Norteamérica. Es la competencia que todo aficionado al fútbol espera cada cuatro años y qué mejor que ver los 104 partidos en un solo lugar: eso solo te lo da TIGO en vivo por la APP, TV y Web.

Además, los podrás disfrutar por la APP Tigo Sport HN y en la web: tigosports.com.hn para que vivas la emoción del torneo más visto en la historia de la TV en el mundo. Tigo será el único operador nacional en transmitir los 104 partidos. Importante mencionar que las personas que no cuentan con el servicio de Tigo, solo podrán ver 52 partidos del evento deportivo más grande del mundo.

La competencia que inicia en Ciudad de México el 11 de junio y termina 1l 19 de julio en New Jersey, Estados Unidos con la gran final, estará en las pantallas de TIGO en los canales de TV 300 y 301, también en canal 10 y 13 satelital.