Sorpresiva razón obligó a selección a cancelar su concentración previo al Mundial.

La selección de fútbol del Congo Democrático confirmó la cancelación de un campamento de entrenamiento de tres días que se tenía pactado como preparación de los Leopardos de cara al <b>Mundial</b> de<b> Estados Unidos, México y Canadá 2026.</b>El cronograma contemplaba que el plantel se concentrara en el país, antes de una despedida de sus aficionados a realizarse en la capital, <b>Kinshasa</b>. Sin embargo, debido al brote de ébola desatado en el este del país, los planes se truncaron, de acuerdo con lo informado por el portavoz del seleccionado nacional, <b>Jerry Kalemo</b>, a la agencia Associated Press el miércoles 20 de mayo.