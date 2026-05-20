Sorpresiva razón obligó a selección a cancelar su concentración previo al Mundial.

El cronograma contemplaba que el plantel se concentrara en el país, antes de una despedida de sus aficionados a realizarse en la capital, Kinshasa . Sin embargo, debido al brote de ébola desatado en el este del país, los planes se truncaron, de acuerdo con lo informado por el portavoz del seleccionado nacional, Jerry Kalemo , a la agencia Associated Press el miércoles 20 de mayo.

La selección de fútbol del Congo Democrático confirmó la cancelación de un campamento de entrenamiento de tres días que se tenía pactado como preparación de los Leopardos de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Congo tiene previsto disputar partidos de preparación para el Mundial contra Dinamarca en Lieja, Bélgica, el 3 de junio, y contra Chile en el sur de España el 9 de junio. Ambos encuentros se mantienen según lo previsto, confirmó Kalemo.

“Había tres etapas de preparación: en Kinshasa para despedirse del público; Bélgica y España con dos amistosos contra Dinamarca en Lieja y Chile en España; y la tercera etapa a partir del 11 de junio en Houston, Estados Unidos. Solo se canceló una etapa: la de Kinshasa”, explicó Kalemo.

Cabe destacar que todos los jugadores del Congo, así como el seleccionador nacional, el francés Sébastien Desabre, radican fuera del país centroafricano, y la mayoría juega en Francia. Aunque parte del personal que acompañará a los jugadores se encuentra actualmente en el país, Kalemo aseguró que estos “saldrán en las próximas horas” del país, para preservar su salud e integridad.

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Por su parte, la FIFA emitió un comunicado en el que afirmó que “está al tanto y monitorea la situación” relacionada con el brote de ébola, asegurando que actualmente “mantiene una comunicación estrecha con la Asociación de Fútbol de la República Democrática del Congo para garantizar que el equipo esté informado de todas las orientaciones médicas y de seguridad”.

Con este panorama, Congo Democrático seguirá con su preparación en Europa, en un momento de máxima tensión internacional por el temor a que la epidemia se expanda en el contexto de la Copa del Mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la epidemia actual producida por la variante conocida como virus Bundinguyo (nombre de la región del país en el que se produjo el brote), ya cobró la vida de más de 130 personas, mientras que se especula con 600 casos más.

En cuanto a los países anfitriones, desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron esta semana que Estados Unidos prohibirá la entrada de todos los ciudadanos extranjeros que hayan estado en Congo, Uganda y Sudán del Sur en las últimas tres semanas. Dicho veto se extenderá por 30 días.