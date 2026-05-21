Dejó a su novio y se destapa la verdad: así presentó Lamine Yamal a su nueva pareja

“De verdad que no tiene ningún sentido. No iba a darle importancia a este tema porque es lamentable, ¿pero qué? Cero pruebas y cero sentido. No sé de dónde sacáis todo lo que os inventáis. ¿Que llevo cinco años con él y que lo he dejado por otra persona? Jajajajajaja”, es el texto que acompaña la publicación.