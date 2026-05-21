Dejó a su novio y se destapa la verdad: así presentó Lamine Yamal a su nueva pareja

El jugador del Barcelona vuelve a estar en el foco mediático luego de que una inesperada historia relacionada con su entorno generara revuelo en redes sociales.
Lamine Yamal ha vuelto a situarse en el centro de la atención mediática después de aparecer públicamente junto a la creadora de contenido sevillana Inés García.
Yamal y la chica se han hecho presentes este miércoles 20 de mayo ante la vista de muchas personas.
La pareja ha llegado al recinto a bordo de una furgoneta negra en medio de una multitud de aficionados que aguardaban la llegada de los jugadores culés.
La aparición de Lamine Yamal e Inés García se ha producido pocos días después de que trascendieran unas imágenes de ambos disfrutando de unas vacaciones en Grecia.
La joven influencer sevillana acompañó al delantero del Barça en un evento que reunió a las estrellas del equipo tras cerrar otra campaña exitosa.
Inés García, de 21 años, se ha convertido en un nombre conocido en redes sociales gracias a su actividad como influencer.
Con más de 90.000 seguidores en Instagram y 170.000 en TikTok, comparte contenido sobre moda, lifestyle y consejos de estilo, mostrando su gusto por looks elegantes y originales, desde trajes casuales hasta vestidos de flamenca.
Antes de salir con Yamal, Inés se conoció que tuvo una relación sentimental con un chico.
La bella influencer negó los rumores de que dejó a su novio por Yamal.
"No quería meterme en esto, pero ¿en qué momento se ha dicho por Twitter (X actualmente) o por donde sea, que yo llevaba cinco años de relación con mi amigo Gonzalo y que lo ha dejado para estar con otra persona?”, indicó la chica.
“No tiene sentido. No tiene ningún sentido. No tiene consistencia ninguna. Por hablar, podemos hablar todo, pero me parece una tontería. Y ya está: eso no tiene ningún sentido”, ha asegurado la influencer a través de un 'story' compartido en su cuenta de Instagram.
“De verdad que no tiene ningún sentido. No iba a darle importancia a este tema porque es lamentable, ¿pero qué? Cero pruebas y cero sentido. No sé de dónde sacáis todo lo que os inventáis. ¿Que llevo cinco años con él y que lo he dejado por otra persona? Jajajajajaja”, es el texto que acompaña la publicación.
El vínculo entre Yamal e Inés empezó a circular hace semanas, cuando fueron vistos juntos durante las vacaciones del futbolista en Grecia. Las imágenes compartidas en redes provocaron una oleada de rumores sobre un posible romance, que ahora parece confirmado tras su aparición en la celebración del Barça.
Inés García mantiene un perfil discreto, evitando declaraciones sobre su relación con Yamal. En redes sociales, la influencer suele compartir momentos de su día a día, incluyendo viajes, fotos de sus looks y viajes a destinos paradisíacos, aunque siempre preservando detalles de su vida sentimental.
Yamal estrena novia y arden las redes sociales.