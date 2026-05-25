La respuesta de Huijsen luego de conocer que no irá al Mundial con España

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, dio a conocer la lista de 26 jugadores que disputarán el Mundial que arranca el próximo 11 de junio, y ningún futbolista del Real Madrid aparece en la convocatoria.
No había muchas opciones disponibles, pero si uno de los elementos del equipo blanco tenía posibilidades, ese era el defensor Dean Huijsen.
Finalmente, el central se queda sin Copa del Mundo. Su irregularidad a lo largo de la campaña, con partidos en los que quedó señalado e incluso llegó a recibir silbidos del Santiago Bernabéu, ha terminado sentenciándolo.
En su lugar van dos futbolistas que se encuentran en un gran estado de forma y que además añaden versatilidad al equipo nacinal: Marc Pubill, del Atlético de Madrid, y Eric Garcia, del Barcelona.
La reacción de la familia Huijsen no tardó en llegar. Tras conocerse la lista, el padre del jugador publicó una foto con el 11 de la temporada de LaLiga, según la plataforma Sofascore. Ahí aparece su hijo, en una defensa en la que le acompañan Pau Cubarsí y Eric Garcia.
"No está mal, primera temporada. ¡Hala Madrid", escribió Donny Huijsen, que además subió la imagen en sus redes sociales. Minutos más tarde, el propio zaguero madridista compartió la publicación de su padre en su Instagram.
Una forma de responder y reivindicarse tras su ausencia en la lista definitiva para el Mundial. La realidad es que Huijsen ha vivido un curso marcado por los altibajos. Sorprendió con su gran rendimiento en los primeros meses de Xabi Alonso, pero se fue diluyendo en partidos importantes como el primer derbi ante el Atlético de Madrid.
Fue señalado por su propia afición en el momento más delicado de la temporada, aunque elevó su nivel en el tramo final de la misma.
A sus 21 años y con todo el futuro por delante, tendrá la oportunidad de reivindicarse sobre el campo y que De la Fuente lo tenga en cuenta para futuras listas, aunque por ahora le tocará ver el Mundial desde el sillón de su casa.