La respuesta de Huijsen luego de conocer que no irá al Mundial con España

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, dio a conocer la lista de 26 jugadores que disputarán el Mundial que arranca el próximo 11 de junio, y ningún futbolista del Real Madrid aparece en la convocatoria. No había muchas opciones disponibles, pero si uno de los elementos del equipo blanco tenía posibilidades, ese era el defensor Dean Huijsen.

Finalmente, el central se queda sin Copa del Mundo. Su irregularidad a lo largo de la campaña, con partidos en los que quedó señalado e incluso llegó a recibir silbidos del Santiago Bernabéu, ha terminado sentenciándolo. En su lugar van dos futbolistas que se encuentran en un gran estado de forma y que además añaden versatilidad al equipo nacinal: Marc Pubill, del Atlético de Madrid, y Eric Garcia, del Barcelona. La reacción de la familia Huijsen no tardó en llegar. Tras conocerse la lista, el padre del jugador publicó una foto con el 11 de la temporada de LaLiga, según la plataforma Sofascore. Ahí aparece su hijo, en una defensa en la que le acompañan Pau Cubarsí y Eric Garcia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "No está mal, primera temporada. ¡Hala Madrid", escribió Donny Huijsen, que además subió la imagen en sus redes sociales. Minutos más tarde, el propio zaguero madridista compartió la publicación de su padre en su Instagram.

