Imperdible: la reacción de Gavi tras escuchar que jugará el Mundial con España

Gavi, centrocampista del Barcelona, celebró este lunes con euforia en la Ciudad Deportiva Joan Gamper su convocatoria con la selección española para disputar el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. Su compañero de equipo, Lamine Yamal, que también figura entre los 26 convocados del combinado español, publicó un video en su cuenta de Instagram que muestra el instante en el que se confirmó dicha noticia.

En la imagen, se ve Gavi gritando de júbilo justo en el momento en el que se ha escuchado su nombre en un televisor del gimnasio del recinto deportivo azulgrana ubicado en Sant Joan Despí. Jugadores como Frenkie de Jong, Héctor Fort o el propio Lamine Yamal abrazaron a su compañero, que también recibió el cariño de varios preparadores y fisioterapeutas del Barcelona, que fueron claves en el proceso de recuperación de las dos graves lesiones de rodilla que ha sufrido en las tres últimas temporadas. El futbolista de 21 años padeció en noviembre de 2023 con la selección una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo que lo dejó cerca de un año en el dique seco. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE