Arde Brasil: la mentira de Neymar que desató la furia de Ancelotti para el Mundial

La alegría inicial por la convocatoria de Neymar para la Copa del Mundo se transformó en una crisis interna profunda. El delantero había aceptado sin problemas las condiciones del entrenador Carlo Ancelotti, quien le comunicó personalmente que no sería el capitán y que debería ganarse el puesto en cada entrenamiento. Todo cambió tras el último partido del Santos contra Coritiba. Aunque el club brasileño aseguró rápidamente que la salida del astro fue solo por precaución para preservarlo, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) solicitó de inmediato un informe médico detallado para confirmar su citación.

Mientras el Santos afirma que se trata de un edema leve en la pantorrilla e incluso planea usarlo ante Deportivo Cuenca por Copa Sudamericana, los altos mandos de la CBF manejan información muy distinta. Para la confederación, el problema es grave y demandará mucho más tiempo de recuperación. Según fuentes cercanas, el director técnico italiano está enfadado por este escenario de tensión interna que tanto quería evitar. El estratega sospecha que el club ocultó la verdadera gravedad del asunto para evitar que el delantero fuera dado de baja de la lista definitiva de 26 convocados. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE De acuerdo con un reporte publicado por ESPN Brasil, el atacante está lesionado y totalmente descartado para la Copa Sudamericana. Además, el medio asegura que no podrá sumarse al grupo el 27 de mayo y se perderá los amistosos contra Panamá, el 31 de mayo, y Egipto, el 5 de junio.

Ante la falta de claridad, el cuerpo técnico de Ancelotti tomó la decisión de poner los fines de mayo como fecha límite para evaluar al jugador. La CBF esperará a que el futbolista se presente con el resto del plantel la próxima semana para tomar una postura definitiva sobre su situación. Se conoció que, durante los primeros días de la concentración, el delantero será exigido físicamente al máximo para comprobar el estado real de su pantorrilla. Esta evaluación express determinará si el futbolista está verdaderamente capacitado para competir en el torneo de selecciones más importante del planeta.