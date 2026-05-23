Javier Aguirre anunció bajas en México de cara al Mundial: "Ellos seis se van"

La selección mexicana continúa su preparación de cara al Mundial 2026 y anoche se enfrentó a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc y logró una victoria por 2-0 sin presentar muchos problemas. Gilberto Mora y Brian Rodríguez repartieron el juego y destacaron en el triunfo azteca. Tras el compromiso, el técnico Javier Aguirre atendió la conferencia de prensa para hablar sobre el rendimiento de sus dirigidos y anunció las primeras bajas en su equipo para dar paso a los futbolistas de Europa.

Aguirre afrontó el amistoso con los jugadores de su primera convocatoria, sin europeos, siendo los jugadores de Liga MX y sparring los encargados de encarar el duelo contra Ghana. "Hoy abandonan la concentración los sparrings. Ya no tendrán actividad en los siguientes partidos", confirmó el seleccionador mexicano. Además, agradeció a todos los clubes y jugadores por la disposición de prestarse para este proceso mundialista y los motivo a seguir en buen paso porque Rafa Márquez ya los vio y podría considerarlos a futuro. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Ya les agradecí. Se van Óscar García, el portero; Denzell, Rey, Águila Violante y Fimbres. Son seis jugadores a quienes se les reconoce y agradece por su tiempo, esfuerzo y sacrificio. Hasta el momento, ellos son los que nos abandonan", apuntó.