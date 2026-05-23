Javier Aguirre anunció bajas en México de cara al Mundial: "Ellos seis se van"

La selección mexicana continúa su preparación de cara al Mundial 2026 y anoche se enfrentó a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc y logró una victoria por 2-0 sin presentar muchos problemas. Gilberto Mora y Brian Rodríguez repartieron el juego y destacaron en el triunfo azteca.
Tras el compromiso, el técnico Javier Aguirre atendió la conferencia de prensa para hablar sobre el rendimiento de sus dirigidos y anunció las primeras bajas en su equipo para dar paso a los futbolistas de Europa.
Aguirre afrontó el amistoso con los jugadores de su primera convocatoria, sin europeos, siendo los jugadores de Liga MX y sparring los encargados de encarar el duelo contra Ghana.
"Hoy abandonan la concentración los sparrings. Ya no tendrán actividad en los siguientes partidos", confirmó el seleccionador mexicano.
Además, agradeció a todos los clubes y jugadores por la disposición de prestarse para este proceso mundialista y los motivo a seguir en buen paso porque Rafa Márquez ya los vio y podría considerarlos a futuro.
"Ya les agradecí. Se van Óscar García, el portero; Denzell, Rey, Águila Violante y Fimbres. Son seis jugadores a quienes se les reconoce y agradece por su tiempo, esfuerzo y sacrificio. Hasta el momento, ellos son los que nos abandonan", apuntó.
"Es difícil, claro. Pero ellos están en la lista de los 55 y una cosa más importante, está Rafa Márquez. Son chavos de 22 años, que son el futuro de México. Les dije que no se desanimen, que en el fútbol nunca se puede dar nada por sentado", sentenció Aguirre.
Esto no se debe a que hayan hecho mal las cosas, se trata de un acuerdo que tuvieron con los clubes de que fueran cedidos para trabajar y complementar el grupo para el partido contra Ghana, y también es para dar paso a los jugadores que militan en Europa.
Conforme han pasado los días, futbolistas que juegan en el viejo contindente han hecho acto de presencia en el CAR como Guillermo Ochoa, Luis Chávez y César Montes, pero en próximos días llegarán el resto de elementos para el próximo partido frente a Australia antes de dar la lista oficial para la Copa del Mundo y encarar su último duelo contra Serbia en el Estadio Nemesio Diez.