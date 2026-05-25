Mundial 2026

Mundial 2026: listas de convocados de las selecciones que van a la Copa del Mundo

Estas son todas las listas de convocados de las selecciones que buscarán ser campeones del mundo 2026.

  • Mundial 2026: listas de convocados de las selecciones que van a la Copa del Mundo

    Estas son todas las listas de convocados de las selecciones que buscarán ser campeones del mundo 2026.

     Johan Raudales
2026-05-25

Estos son los jugadores de las 48 selecciones que participarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canada. Te presentamos la listas definitivas a 17 días del inicio Mundial.

GRUPO A

• México

• Sudáfrica

• Corea del Sur

Porteros: Kim Seung-Gyu (FC Tokyo), Song Bum Keun (Jeonbuk Hyundai), Jo Hyeon-Woo (Ulsan HD)

Defensas: Kim Moon-Hwan (Daejon Hana), Kim Min-Jae (Bayern de Múnich), Kim Tae-Hwan (Kashima Antlers), Park Jin-Seob (Jeonbuk Hyundai), Seol Young-Woo (Estrella Roja), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-Hyuk (Gangwon FC), Lee Tae-Seok (Austria de Viena), Lee Han-Beom (Midtjylland), Cho Yumin (Sharjah FC)

Centrocampistas: Kim Jin-Gyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-Ho (Stoke City), Paik Seung-Ho (Brimingham City), Yang Hyun-Jun (Celtic), Eom Ji-Sung (Swansea City), Lee Kang-In (PSG), Lee Dong-Gyeong (Ulsan HD), Lee Jjae-Sung )Mainz 05), Hwang In-Beom (Feyenoord), Hwang Hee-Chan (Wolverhampton)

Delanteros: Song Heung-Min (LA FC), Oh Hyeon-Gyu (Besiktas), Cho Gue-Sung (Midtjylland)

• República Checa

GRUPO B

Canadá

Bosnia

Porteros: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo).

Defensas: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens).

Centrocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven).

Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04).

• Qatar

• Suiza

Porteros: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient)

Defensas: Manuel Akanji (Inter), Aurèle Amenda (Eintracht), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodriguez (Betis), Silvan Widmer (Mainz 05)

Centrocampistas: Gran Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Mónaco), Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Milan), Johan Manzambi (Friburgo), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (Sevilla)

Delanteros: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennes), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds), Ruben Vargas (Sevilla)

Grupo C

• Brasil

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Grêmio).

Defensas: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).

Centrocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon/Real Madrid), Martinelli (Arsenal), Rayan (Bournemouth), Neymar (Santos).

• Marruecos

• Haití

Porteros: Johnny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (FC Sochaux), Josué Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Defensas: Carlens Arcus (Angers SCO), Wilguens Paugain (SV Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (AS Nancy-Lorraine), JK Duverne (KAA Gent), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II).

Centrocampistas: Leverton Pierre (FC Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC), Dominique Simon (FC Tatran Prešov)

Delanteros: Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (AJ Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland AFC), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (FC Vizela), Lenny Joseph (Ferencváros TC).

Escocia

Porteros: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)

Defensas: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Hearts), Kieran Tierney (Celtic)

Centrocampistas: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Nápoles), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Nápoles)

Delanteros: Ché Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)Stewart

Grupo D

• EE.UU.

• Paraguay

• Australia

• Turquía

Grupo E

• Alemania

Porteros: Manuel Neuer (Bayern), Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nübel (Stuttgart)

Defensas: Waldemar Anton (Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (Bayern), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Bayern), Malick Thiaw (Newcastle)

Centrocampistas: Aleksandar Pavlovic (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Nadiem Amiri (Mainz), Jamie Leweling (Stuttgart), Felix Nmecha (Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern), Lennart Karl (Bayern), Florian Wirtz (Liverpool)

Delanteros: Deniz Undav (Stuttgart), Kai Havertz (Arsenal), Maximilian Beier (Dortmund), Leroy Sané (Istanbul), Nick Woltemade (Newcastle)

Curaçao

Porteros: Tyrick Bodak (Telsar), Trevor Doornbusch (VVV Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Defensas: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (Nijmegen), Jurïen Gaari (Abha), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Centrocampistas: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir FK), Livano Comenencia (Zurich), Kevin Felida (Den Bosch), Arjany Martha (Rotherham), Tyrese Noslin (Telsar), Godfried Roemeratoe (Waalwijk).

Delanteros: Jeremy Antonisse (Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

• Costa de Marfil

Porteros: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Defensas: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting), Guéla Doué (Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan N’Dicka (Roma), Wilfried Singo (Mónaco)

Centrocampistas: Seko Fofana (Oporto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessié (Al Ahli), Ibrahim Sangaré (Notts. Forest), Jean Michaël Seri (Maribor)

Delanteros: Simón Adingra (Mónaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Círculo Brujas), Yan Diomande (Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Niza).

Ecuador

Grupo F

• Países Bajos

Japón

Porteros: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima)

Defensas: Yuto Nagamoto (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Takehiro Tomisayu (Ajax), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Hiroki Ito (Bayern de Múnich), Junnosuke Suzuki (Copenhague), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)

Centrocampistas: Kaishu Sano (Mainz), Wataru Endo (Liverpool), Ao Tanaka (Leeds), Daichi Kamada (Crystal Palace), Junya Ito (Genk)

Delanteros: Kaito Nakamura (Stade Reims), Daizen Maeda (Celtic), Koki Ogawa (NEC), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (Friburgo), Kento Shiogai (Wolfsburgo), Keisuke Goto (Sint-Truiden), Ritsu Doan (Eintracht), Ayase Ueda (Feyenoord)

Suecia

Porteros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby).

Defensas: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (SC Braga), Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

Centrocampistas: Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Alexander Bernhardsson (Kiel), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburgo), Besfort Zeneli (Royale Union SG).

Delanteros: Taha Ali (Malmö), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson Brujas), Benjamin Nygren (Celtic).

• Túnez

Porteros: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), A. Chamakh (Club Africain), Sabri Ben Hassen (Etoile du Sahel).

Defensas: Van Valery (Young Boys), Moutaz Neffati (Norrköping), Dylan Bronn (Servette), Montassar Talbi (Lorient), Omar Rekik (Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (Monastir), Ali Abdi (Niza), M.A Ben Hmida (Espérance de Tunis).

Centrocampistas: Ellyes Skhiri (Eintracht de Frankfurt), M. Hadj Mahmoud (Lugano), Rani Khedira (Union Berlin), Anis Ben Slimane (Norwich), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismaël Gharbi (Augsburgo), Hannibal Mejbri (Burnley).

Delanteros: Khalil Ayari (PSG), Elias Achouri (Copenhague), Elias Saad (Hannover 96), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Sebastian Tounekti (Celtic).

Grupo G

• Bélgica

Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Estrasburgo).

Defensas: Zeno Debast (Sporting), Arthur Theate (Eintracht), Koni de Winter (Milan), Brandon Mechele (Brujas), Nathan Ngoy (Lille), Thomas Meunir (Lille), Timothy Castagne (Fulham), Maxim de Cuyper (Brighton), Joaquin Seys (Brujas)

Centrocampistas: Kevin de Bruyne (Nápoles), Amadou Onana (Aston Villa), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Brujas), Nicolas Raskin (Rangers) y Axel Witsel (Girona).

Delanteros: Jérémy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (Arsenal), Alexis Saelemaekers (Milan), Dodi Lukebakio (Benfica), Romelu Lukaku (Nápoles), Charles de Ketelaere (Atalanta), Matias Fernández-Pardo (Lille), Diego Moreira (Estrasburgo).

• Egipto

Porteros: Mohamed El Shenawy (Al-Ahly SC), Mostafa Shobeir (Al-Ahly SC), Al-Mahdy Soliman (Al-Ittihad Alexandria), Mohamed Alaa (ZED FC).

Defensas: Mohamed Hany (Al-Ahly SC), Tarek El Ala (Al-Nasr), Hamdi Fathy (Al-Wakrah SC), Ramy Rabia (Al-Ahly SC), Yasser Ibrahim (Al-Ahly SC), Hossam Abdel-Maguid (Zamalek SC), Mohamed Abdelmonem (OGC Niza), Ahmed Fotouh (Zamalek SC), Karim Hafez (Pyramids FC).

Centrocampistas: Marwan Attia (Al-Ahly SC), Mohand Lashin (Pyramids FC), Nabil Emad Dunga (Zamalek SC), Mahmoud Saber (Pyramids FC / Smouha SC), Ahmed Sayed Zizo (Zamalek SC), Imam Ashour (Al-Ahly SC), Mostafa Abdel-Raouf Ziko (ZED FC), Mahmoud Trezeguet (Al-Rayyan SC), Ibrahim Ade (Pyramids FC)l, Haithem Hassan (Real Oviedo).

Delanteros: Mohamed Salah (Liverpool FC), Omar Marmoush (Manchester City), Aktai Abdullah (ZED FC), Hamza Abdelkarim (FC Barcelona Atlètic/Al Ahly).

• Irán

• Nueva Zelanda

Porteros: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia), Michael Woud (Auckland FC).

Defensas: Tyler Bindon (Sheffield United), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Francis De Vries (Auckland FC), Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree), Finn Surman (Portland Timbers).

Centrocampistas: Lachlan Bayliss (Newcastle), Joe Bell (Viking), Alex Rufer (Wellington), Marko Stamenić (Swansea), Ryan Thomas (PEC Zwolle).

Delanteros: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Matt Garbett (Peterborough), Eli Just (Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg), Ben Old (Saint-Étienne), Jesse Randall (Auckland FC), Sarpreet Singh (Wellington), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest).

Grupo H

Grupo HEspaña

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan García (FC Barcelona).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) , Marc Cucurella (Chelsea), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid),Eric García (FC Barcelona).

Centrocampistas: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Pedri (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atlético de Madrid), Mikel Merino (Arsenal).

Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (FC Barcelona), Yeremi Pino (Crystal Palace), Victor Muñoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta).

• Cabo Verde

Porteros: Josimar Dias (Chaves), Márcio da Rosa (Montana), Carlos Santos (San Diego)

Defensas: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), João Paulo Fernandes (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Ianique Tavares (Torreense), Edilson Borges (Al-Bataeh CSC)

Centrocampistas: Jamiro Monteiro (Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimarães), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskas AFC), Deroy Duarte (Ludogorets), Kevin Pina (Krasnodar)

Delanteros: Ryan Mendes (Igdir FK), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Nuno da Costa (Basaksehir FK), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Togliatti), Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv)

• Arabia Saudí

• Uruguay

Grupo I

• Francia

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens).

Defensas: Jules Kounde (FC Barcelona), Malo Gusto (Chelsea), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (FC Bayern), Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al Hilal), Lucas Digne (Aston Villa), Maxence Lacroix (Crystal Palace).

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Adrien Rabiot (AC Milan), N’Golo Kanté (Fenerbache), Warren Zaïre-Emery (PSG), Manu Koné (AS Roma).

Delanteros: Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (FC Bayern), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Bradley Barcola (PSG), Marcus Thuram (Inter), Maghnes Akliouche (Mónaco), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Rayan Cherki (Manchester City).

Senegal

Porteros: Edouard Mendy (Al Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Niza).

Defensas: Krépin Diatta (Mónaco), Antoine Mendy (Niza), Kalidou Koulibaly (Al Ahli), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Estrasburgo), Moussa Niakhaté (O. Lyon), Moustapha Mbow (Paris), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismaïl Jakobs (Galatasaray), Ilay Camara (Anderlecht).

Centrocampistas: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Mónaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern).

Atacantes: Sadio Mané (Al Nassr), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Nicolas Jackson (Bayern), Bamba Dieng (Lorient), Cherif Ndiaye (Samsunspor).

• Irak

• Noruega

Porteros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Sander Tangvik (Hamburgo), Egil Selvik (Watford)

Defensas: Kristoffer Ajer (Brentford), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Leo Ostigard (Génova), Fredrik Bjorkan (Bodo-Glimt), Marcus Pedersen (Torino), Torbjorn Heggem (Bologna), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking FK), Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Centrocampistas: Morter Thorsby (Cremonese), Patrick Berg (Bodo-Glimt), Sander Berge (Fulham), Martin Odegaard (Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelonious Aasgaard (Rangers), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Oscar Bob (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo-Glimt)

Delanteros: Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)

Grupo J

• Argentina

• Argelia

• Austria

Porteros: Patrick Pentz (Brondy IF), Alexander Schlager (Red Bull Salzburgo), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)

Defensas: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Mainz 05), Stefan Posch (Mainz 05), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)

Centrocampistas: Christoph Baumgartner (Red Bull Leipzig ), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Sporting Braga), Konrad Laimer (Bayern de Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xavier Schlager (Red Bull Leipzig), Romano Schimid (Werder Bremen), Alessandro Schöph (RZ Pellets), Nicolas Seiwald (Red Bull Leipzig), Paul Wanner (PSV), Patrick Wimmer (Wolfsburgo)

Delanteros: Marko Arnautovic (Estrella Roja), Michael Gregoritsch (Augsburgo), Sasa Kalajdzic (LASK Linz)

• Jordania

Grupo K

• Portugal

Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Farense)

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica)

Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)

Delanteros: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

• RD Congo

Porteros: Timothy Fayulu (FC Noah), Lionel Mpasi (Le Havre), Mattieu Epolo (Standard Lieja)

Defensas: Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Gedeon Kalulu (Aris), Chancel Mbemba (LOSC Lille), Steve Kapuadi (Widzeu Lodz), Axel Tuanzebe (Burnley), Dylan Batubinsika (Larissa), Rocky Bushiri (Hibernian), Arthur Masuku (Lens), Joris Kayembe (KRC Genk)

Centrocampistas: Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’Ayel Mukau (LOSC Lille), Gael Kakuta (Larissa), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Edo Kayembe (Watford)

Delanteros: Théo Bongonda (Spartak Moscú), Nathanael Mbuku (Montpellier), Cédric Bakambu (Betis), Simon Banza (Al-Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Brian Cipenga (Castellón), Yoane Wissa (Newcastle), Meschack Elia (Alanyaspor)

• Uzbekistán

Colombia

Porteros: Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina.

Defensas: Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado.

Centrocampistas: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Jaminton Campaz.

Delanteros: Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Carlos Gómez y Jhon Córdoba.

Grupo L

• Inglaterra

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).

Defensas: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence, (Tottenham).

Centrocampistas: Jordan Henderson (Brentford), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid), Morgan Rogers (Aston Villa).

Atacantes: Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Múnich), Ollie Watkins (Aston Villa), Ivan Toney (Al-Ahli).

• Croacia

Porteros: Dominic Livakovic (Dinamo), Dominik Kotarski (Kabenhavn), Ivor Pandur (Hull City)

Defensas: Josko Gvardiol (Man. City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern de Múnich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV)

Centrocampistas: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Man. City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

Delanteros: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Friburgo)

• Ghana

Unirme al canal de noticias
Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
Mundial 2026
|
Cristiano Ronaldo
|
Messi
|
Mbappé
|