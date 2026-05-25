Sorpresa en la convocatoria de Colombia para el Mundial 2026

La selección de Colombia que dirige el entrenador Néstor Lorenzo definió este lunes su convocatoria oficial para el Mundial 2026 que se iniciará el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá 2026. A 17 días del campeonato más importante a nivel de selecciones, Lorenzo dio a conocer la lista de 26 jugadores que representarán al país. El debut será ante Uzbekistán en lCiudad de México el 17 de junio.

El entrenador anunció la convocatoria en una rueda de prensa que se llevó a cabo en la Sede Deportiva de la FCF en Bogotá. James Rodríguez y Luis Díaz lideran una nómina en la que también figuran Davinson Sánchez, Jhon Arias, Juan Fernando Quintero y Luis Javier Suárez. Las principales sorpresas son el defensor Willer Ditta, quien viene de coronarse en la Liga MX con Cruz Azul, y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero que milita en el Betis de España. Afuera quedaron Rafael Santos Borré, Carlos Cuesta y Johan Carbonero, entre otros.

En la prelista de 55 jugadores que dio el DT argentino destacaban Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), Junior Hernández (Deportes Tolima) y Neiser Villarreal (Cruzeiro). Ninguno de ellos integra la lista final.

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