¿Se pierde el Mundial? La razón por la que Messi no jugaría ante Honduras

Semanas antes de que inicie el Mundial United 2026 se encendieron las alarmas, el astro del fútbol, Lionel Messi, salió con problemas en su pierna izquierda cuando el Inter Miami se enfrentaba al Philadelphia Union por la MLS Messi pidió el cambio al minuto 73' y se marchó directamente al vestuario tomándose la zona del posterior izquierdo, no había duda que en Argentina había preocupación.

Este lunes parte del cuerpo médico del equipo 'rosa' le hicieron los exámenes correspondientes para descartar cualquier malestar y por suerte para la campeona del mundo, Messi no sufre una lesión grave.

Según los diagnósticos, se conoció que es una leve distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda. Esta mínima ruptura de fibras, la cual le demandará un tiempo de recuperación entre 10 y 14 días. Por lo que la presencia de Lionel Messi para el partido amistoso ante la selección de Honduras que está programado para el sábado seis de junio en College Station, Texas, está en duda. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Lionel Scaloni no arriesgaría al 10 de los argentinos, el Mundial está muy cerca y de sumar minutos ante Honduras e Islandia serían muy pocos.

Lo que sí se ha anunciado esque estará en el debut en el Mundial 2026 ante Argelia el próximo 16 de junio en Kansas. Argentina también comparte grupo ante Austria y Jordania. La situación física de Messi se sumó a la de Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás González y Emiliano Martínez para este Mundial, quienes arrastran molestias. Lionel Messi estará en su sexto mundial con la selección argentina, antes estuvo en el Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, en este último levantó la copa de campeón.

El parte médico oficial de Inter Miami sobre Lionel Messi