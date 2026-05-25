  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Nacional

Monumental caravana: las otras fotos que no viste del título 20 del Motagua

Directivos, cuerpo técnico y jugadores del Motagua celebraron de forma íntima el título número veinte de su historia.

25 de mayo de 2026 a las 10:36
Monumental caravana: las otras fotos que no viste del título 20 del Motagua
1 de 17

¡MONUMENTAL FESTEJO! Caravana espectacular y fotos inéditas: las postales que no viste de la celebración del Motagua en la final ante Marathón. FOTOS: Mauricio Ayala | Alex Pérez | Marvin Salgado.

Mario O. Figueroa
Monumental caravana: las otras fotos que no viste del título 20 del Motagua
2 de 17

Motagua logró la ansiada copa veinte en la Liga Nacional de Honduras. El ciclón azul ganó en la tanda de penales.

Monumental caravana: las otras fotos que no viste del título 20 del Motagua
3 de 17

La fiesta del Motagua se trasladó hasta las principales calles de Tegucigalpa, equipo donde es oriundo el mimado.

Monumental caravana: las otras fotos que no viste del título 20 del Motagua
4 de 17

La afición del Motagua celebró con mucha euforia la nueva corona obtenida en la Liga Nacional de Honduras.

Monumental caravana: las otras fotos que no viste del título 20 del Motagua
5 de 17

La cuarteta arbitral también recibió las medallas al ser los réferis elegidos para impartir justicia en la gran final.
Monumental caravana: las otras fotos que no viste del título 20 del Motagua
6 de 17

Los jugadores del Marathón también fueron premiados con la medalla de subcampeón del torneo Clausura de la Liga Nacional.

Monumental caravana: las otras fotos que no viste del título 20 del Motagua
7 de 17

Brian Farioli fue uno de los jugadores más destacados del Marathón en el torneo que culminó ayer con la copa del Motagua.
Monumental caravana: las otras fotos que no viste del título 20 del Motagua
8 de 17

Así lució de lleno el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Los futbolistas entonaron el himno nacional de Honduras.
Monumental caravana: las otras fotos que no viste del título 20 del Motagua
9 de 17

Clever Portillo anotó el penal decisivo del Motagua para levantar una nueva copa en el Estadio Nacional CHelato Uclés de Tegucigalpa.

Monumental caravana: las otras fotos que no viste del título 20 del Motagua
10 de 17

Pablo Lavallén le reclama al cuarto árbitro Luis Mejía en la gran final del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.
Monumental caravana: las otras fotos que no viste del título 20 del Motagua
11 de 17

Motagua festejó a lo grande el título número veinte de su historia. El mimado volvió a ganarlo luego de dos torneos sin triunfos.
Monumental caravana: las otras fotos que no viste del título 20 del Motagua
12 de 17

Rodrigo de Olivera fue el máximo goleador del Motagua en el torneo Clausura. El uruguayo mantuvo la constancia en el certamen.
Monumental caravana: las otras fotos que no viste del título 20 del Motagua
13 de 17

Rubilio Castillo y Henry Figueroa arrancaron en el banquillo de suplentes de la gran final del torneo Clausura.

Monumental caravana: las otras fotos que no viste del título 20 del Motagua
14 de 17

Locura total en la caravana del Motagua en uno de los bulevares más populares de Tegucigalpa.

Monumental caravana: las otras fotos que no viste del título 20 del Motagua
15 de 17

Roque Pascua entrega las medallas de subcampeón a los jugadores del Marathón.
Monumental caravana: las otras fotos que no viste del título 20 del Motagua
16 de 17

Pedro Atala y Javier Atala celebraron con mucha alegría el título del Motagua en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Monumental caravana: las otras fotos que no viste del título 20 del Motagua
17 de 17

Este chico se tiró sobre este carro blanco en la caravana del ciclón azul.

Cargar más fotos