Monumental caravana: las otras fotos que no viste del título 20 del Motagua

¡MONUMENTAL FESTEJO! Caravana espectacular y fotos inéditas: las postales que no viste de la celebración del Motagua en la final ante Marathón. FOTOS: Mauricio Ayala | Alex Pérez | Marvin Salgado.
Motagua logró la ansiada copa veinte en la Liga Nacional de Honduras. El ciclón azul ganó en la tanda de penales.
La fiesta del Motagua se trasladó hasta las principales calles de Tegucigalpa, equipo donde es oriundo el mimado.
La afición del Motagua celebró con mucha euforia la nueva corona obtenida en la Liga Nacional de Honduras.
La cuarteta arbitral también recibió las medallas al ser los réferis elegidos para impartir justicia en la gran final.
Los jugadores del Marathón también fueron premiados con la medalla de subcampeón del torneo Clausura de la Liga Nacional.
Brian Farioli fue uno de los jugadores más destacados del Marathón en el torneo que culminó ayer con la copa del Motagua.
Así lució de lleno el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Los futbolistas entonaron el himno nacional de Honduras.
Clever Portillo anotó el penal decisivo del Motagua para levantar una nueva copa en el Estadio Nacional CHelato Uclés de Tegucigalpa.
Pablo Lavallén le reclama al cuarto árbitro Luis Mejía en la gran final del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.
Motagua festejó a lo grande el título número veinte de su historia. El mimado volvió a ganarlo luego de dos torneos sin triunfos.
Rodrigo de Olivera fue el máximo goleador del Motagua en el torneo Clausura. El uruguayo mantuvo la constancia en el certamen.
Rubilio Castillo y Henry Figueroa arrancaron en el banquillo de suplentes de la gran final del torneo Clausura.
Locura total en la caravana del Motagua en uno de los bulevares más populares de Tegucigalpa.
Roque Pascua entrega las medallas de subcampeón a los jugadores del Marathón.
Pedro Atala y Javier Atala celebraron con mucha alegría el título del Motagua en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Este chico se tiró sobre este carro blanco en la caravana del ciclón azul.