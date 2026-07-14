Destrozan a figura de Francia: "Lo pusimos en la mesa de Zidane, estábamos borrachos"

Explota Francia: periodista carga contra Olise y lo aleja de Zidane y Platini: "“Ni siquiera está en la cocina”
La eliminación de Francia en el Mundial 2026 continúa generando una fuerte ola de críticas y debates en el país europeo. Con el paso de las horas, la frustración por quedarse sin la posibilidad de disputar la final ha dado paso a un análisis mucho más profundo sobre el rendimiento del equipo y de varios de sus futbolistas.
Uno de los comentarios que más repercusión ha tenido fue el del reconocido periodista Daniel Riolo, de RMC Sport, quien lanzó una contundente reflexión sobre el tratamiento que recibió Michael Olise antes y durante la Copa del Mundo.
Riolo cuestionó que parte de la prensa y de la afición elevaran demasiado rápido el estatus del futbolista, llegando incluso a compararlo con dos de las mayores leyendas que ha dado el fútbol francés: Zinedine Zidane y Michel Platini.
Durante su intervención, el comunicador no tuvo filtros y dejó una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales y fue replicada por distintos medios internacionales.
“Estábamos todos borrachos. Pusimos a Olise en la mesa de Zidane y Platini. Ni siquiera está en la cocina”, expresó Riolo, dejando clara su postura sobre las expectativas que se crearon alrededor del jugador.
Las declaraciones provocaron un intenso debate en Francia, donde muchos consideran que la comparación con figuras históricas fue precipitada y terminó jugando en contra del propio Olise, quien todavía se encuentra construyendo su trayectoria con la selección absoluta.
Para Riolo, el problema no pasa únicamente por el desempeño del futbolista durante el Mundial, sino por la tendencia a convertir rápidamente en ídolos a jugadores que aún no han acumulado los logros necesarios para ser comparados con referentes históricos.
La crítica también refleja el ambiente de decepción que se vive en Francia tras la eliminación, ya que la selección llegaba al torneo como una de las grandes favoritas para conquistar el título y contaba con una plantilla repleta de figuras.
En las últimas horas, distintos analistas y exjugadores franceses han coincidido en que el equipo estuvo lejos del nivel esperado en varios momentos del campeonato, alimentando una ola de cuestionamientos hacia el cuerpo técnico y varios integrantes del plantel.
Mientras algunos respaldan las palabras de Riolo por considerar que invitan a poner las cosas en perspectiva, otros creen que sus declaraciones fueron excesivas y que Olise merece más tiempo para consolidarse antes de ser juzgado de manera tan severa.
Lo cierto es que las frases del periodista han reabierto el debate sobre la presión que existe en torno a los jóvenes talentos franceses y sobre la facilidad con la que se establecen comparaciones con futbolistas que marcaron una época en la historia del deporte.
Con la eliminación todavía fresca, Francia vive días de autocrítica y discusión.
Las declaraciones de Daniel Riolo se han convertido en uno de los temas más comentados del país, reflejando que el análisis del fracaso mundialista apenas comienza y que el nombre de Michael Olise seguirá en el centro de la conversación durante las próximas semanas.