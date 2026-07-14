Soria se burla de Mbappé y prensa de España de toda Francia: "Meneo histórico"

La prensa de Francia y España reacciona tras las semifinales del Mundial 2026. Cristóbal Soria se burló de Mbappé y Tchouaméni y en diarios españoles de todos los galos: "Imparables, decían."
Motivaciones de Fútbol destacó que España le tiene la medida a Franci: "En apenas dos años, la Roja ha derrotado a los franceses en la Eurocopa 2024, los Juegos Olímpicos, la Nations League y ahora en las semifinales del Mundial 2026".
Cristóbal Soria no dejó pasar la oportunidad para burlarse de los jugadores del Real Madrid: "Ganar está de put* madre, pero ganar a Francia siempre es especial".
Mundo Deportivo: "Que sí, que España es finalista del Mundial. La selección de De La Fuente se impoe a Francia con goles de Oyarzabal y Pedro Porro y jugará la gran final del próximo domingo."
Marca: "Cargando segunda estrella".
L' Equipe, diario de Francia, no tuvo piedad: "Asfixiada en todos los secretos del juego, el equipo de Francia se inclinó lógicamente en semifinales de la Copa del Mundo ante un impresionante equipo de España".
La selección de Francia destacó que ahora jugarán el tercer puesto el sábado 18 de julio ante Inglaterra o Argentina.
Pablo Giralt: "España siempre le ganó y eliminó a Francia con Luis De La Fuente como DT. Tiene el antídoto."
José Ramón Fernández: "ASÍ JUEGAN LOS CAMPEONES. UNA FINAL MÁS QUE MERECIDA"
Selección de España: "Esta secuencia la hemos gritado todos ¿me equivoco?"
El Chiringuito TV se acordó de Mbappé: "Eliminado por primera vez en su carrera de un mundial. Había llegado a la final en las dos anteriores ediciones que disputó."
Asimismo, mencionaron: "Que nadie nos despierte, estamos en la final del Mundial".
Diaro AS: "Tenemos el billete a Nueva Jersey. Tenemos el billete a la final del Mundial. Estamos a un partido de la segunda estrella."
Tomás Roncero: "La segunda no se sueña, se borda."
SELECCIÓN DE ESPAÑA: "Pues al final vamos a vivir un ¡VERANO EN NUEVA YOOOOORK"
Mundo Deportivo se burló de Francia: "Imparables, decían...Mbappé, Olise, Dembélé, Doue...desaparecidos ante España."