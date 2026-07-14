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Soria se burla de Mbappé y prensa de España de toda Francia: "Meneo histórico"

La prensa de Francia y España reacciona tras las semifinales del Mundial 2026. Cristóbal Soria se burló de Mbappé y Tchouaméni y en diarios españoles de todos los galos: "Imparables, decían."

14 de julio de 2026 a las 15:39
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La prensa de Francia y España reacciona tras las semifinales del Mundial 2026. Cristóbal Soria se burló de Mbappé y Tchouaméni y en diarios españoles de todos los galos: "Imparables, decían."

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Motivaciones de Fútbol destacó que España le tiene la medida a Franci: "En apenas dos años, la Roja ha derrotado a los franceses en la Eurocopa 2024, los Juegos Olímpicos, la Nations League y ahora en las semifinales del Mundial 2026".
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Cristóbal Soria no dejó pasar la oportunidad para burlarse de los jugadores del Real Madrid: "Ganar está de put* madre, pero ganar a Francia siempre es especial".
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Mundo Deportivo: "Que sí, que España es finalista del Mundial. La selección de De La Fuente se impoe a Francia con goles de Oyarzabal y Pedro Porro y jugará la gran final del próximo domingo."
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Marca: "Cargando segunda estrella".
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L' Equipe, diario de Francia, no tuvo piedad: "Asfixiada en todos los secretos del juego, el equipo de Francia se inclinó lógicamente en semifinales de la Copa del Mundo ante un impresionante equipo de España".
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La selección de Francia destacó que ahora jugarán el tercer puesto el sábado 18 de julio ante Inglaterra o Argentina.
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Pablo Giralt: "España siempre le ganó y eliminó a Francia con Luis De La Fuente como DT. Tiene el antídoto."
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José Ramón Fernández: "ASÍ JUEGAN LOS CAMPEONES. UNA FINAL MÁS QUE MERECIDA"
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Selección de España: "Esta secuencia la hemos gritado todos ¿me equivoco?"
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El Chiringuito TV se acordó de Mbappé: "Eliminado por primera vez en su carrera de un mundial. Había llegado a la final en las dos anteriores ediciones que disputó."
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Asimismo, mencionaron: "Que nadie nos despierte, estamos en la final del Mundial".
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Diaro AS: "Tenemos el billete a Nueva Jersey. Tenemos el billete a la final del Mundial. Estamos a un partido de la segunda estrella."
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Tomás Roncero: "La segunda no se sueña, se borda."
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SELECCIÓN DE ESPAÑA: "Pues al final vamos a vivir un ¡VERANO EN NUEVA YOOOOORK"
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Mundo Deportivo se burló de Francia: "Imparables, decían...Mbappé, Olise, Dembélé, Doue...desaparecidos ante España."
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