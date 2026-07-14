Los 3 errores de Iván Barton, la agresión de Mbappé y la fiesta de España tras meterse a la final del Mundial 2026

España clasificó a la final del Mundial 2026 luego de vencer a España. Aquí te dejamos algunas imágenes y la frustración de Mbappé al final del juego.
Las francesas llegaron al estadio de Arlington en Texas sin saber que su selección iba a decepcionar.
Carles Puyol llegó hasta el terreno de juego para darle animos a los españoles. Eso sirvió mucho.
Gianni Infantino se hizo presente en el partido y así saludó a algunos aficionados.
España tuvo a sus leyendas campeonas del mudno en el palco. Xavi Hernández, Iker Casillas, Sergio Ramos y Carles Puyol estuvieron presentes.
Algunos aficionados de Francia se pusieron creativos y llegaron con imágenes de Mbappé - dictador.
El salvadoreño Iván Barton tuvo una actuación discreta, pero con algunos errores que te iremos contando. Eso sí, en el marcador no incidió.
El silbante salvadoreño tuvo un descuido durante el Francia vs España que retrasó unos segundo el partido.
El juez olvidó el spray para delimitar las faltas y tiros libres y tuvo que ser auxiliado por uno de sus asistentes.
Otro error que cometió el salvadoreño fue no expulsar a Michael Olise, el francés le hizo una dura entrada a Rodri que amaritaba tarjeta roja.
Así lo declaró Archivo VAR, página que evalúa las actuaciones de los árbitros en cada partido.
Lucas Digne derribó a Lamine Yamal dentro del área intentando despejar un balón y el árbitro señaló el punto penal. Mikel Oyarzabal tomó la responsabilidad y, con un remate impecable, venció al portero francés para adelantar a España.
En la jugada hubo rebote en el brazo de Lamine Yamal, pero Archivo VAR fue claro al decir que esa mano no es sancionable.
Mikel Oyarzabal lo transformó por gol y así España comenzó a dar un paso a la gran final del domingo.
Lamine Yamal fue un dolor de cabeza para Lucas Digne.
Lucas Digne fue el gran señalado como culpable de la derrota de Francia, ya que su error comenzó la derrota de Francia.
Solo vean la intensidad con la que Pau Cubarsí le entraba a Kylian Mbappé.
Mikel Oyarzabal lleva ¡¡5 GOLES!! en la primera Copa del Mundo de su carrera profesional. Ya tiene las mismas anotaciones mundialistas que Raúl González (5), Fernando Morientes (5) y Butragueño (5). Es el segundo máximo goleador histórico de España en el torneo más importante que existe. Solo David Villa (9) lo supera
Esto error, el tercero de Iván Barton. El salvadoreño fue corregido.
Al 58' Pedro Perro marcó el segundo que liquidaba a Francia.
Así festejaba el lateral, una de las grandes apuestas de Luis de la Fuente en este Mundial 2026.
La cara de Kylian Mbappé al segundo gol de Francia.
Kylian Mbappé y Michael Olise no podía creer lo que les estaba pasando en el partido.
La decepción era lógica por parte de ambas estrellas de Francia.
Otra imagen de la cara de los jugadores de Francia a la derrota contra España.
Francia ahora jugará el partido por el tercer lugar.
Didier Deschamps se va de Francia a finalizar el torneo. Ahora solo le queda el partido por el tercer lugar.
En redes sociales se armó un debate pidiendo a N'golo Kanté. No entienden como el entrenador no lo puso a jugar.
Lamine Yamal hizo esta dura entrada contra Kylian Mbappé que esta frustrado.
¡El gesto de frustración de MBAPPÉ hacia UNAI SIMÓN!
Kylian Mbappé se mostró visiblemente enfadado e hizo un gesto hacia el portero español tras el partido. Momento de tensión entre las dos estrellas.
Mbappé, fruto de la frustración, le da un toque a Unai Simón, que se deja caer.
Así quedó tirado Unai Simón, arquero que solo ha recibido un gol.
Así festejaban los españoles el pase a la final.
España espera su rival que saldrá de la otra semifinal entre Inglaterra vs Argentina.
Keyne, hermano de Lamine Yamal festejaba en las gradas.