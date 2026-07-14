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Los 3 errores de Iván Barton, la agresión de Mbappé y la fiesta de España tras meterse a la final del Mundial 2026

España clasificó a la final del Mundial 2026 luego de vencer a España. Aquí te dejamos algunas imágenes y la frustración de Mbappé al final del juego.

14 de julio de 2026 a las 15:06
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España clasificó a la final del Mundial 2026 luego de vencer a España. Aquí te dejamos algunas imágenes y la frustración de Mbappé al final del juego.
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Las francesas llegaron al estadio de Arlington en Texas sin saber que su selección iba a decepcionar.

 Lavandeira Jr. / EFE
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Carles Puyol llegó hasta el terreno de juego para darle animos a los españoles. Eso sirvió mucho.

 CARLOS RAMIREZ / EFE
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Gianni Infantino se hizo presente en el partido y así saludó a algunos aficionados.

 Lavandeira / EFE
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España tuvo a sus leyendas campeonas del mudno en el palco. Xavi Hernández, Iker Casillas, Sergio Ramos y Carles Puyol estuvieron presentes.
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Algunos aficionados de Francia se pusieron creativos y llegaron con imágenes de Mbappé - dictador.
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El salvadoreño Iván Barton tuvo una actuación discreta, pero con algunos errores que te iremos contando. Eso sí, en el marcador no incidió.

 Lavandeira Jr / EFE
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El silbante salvadoreño tuvo un descuido durante el Francia vs España que retrasó unos segundo el partido.
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El juez olvidó el spray para delimitar las faltas y tiros libres y tuvo que ser auxiliado por uno de sus asistentes.
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Otro error que cometió el salvadoreño fue no expulsar a Michael Olise, el francés le hizo una dura entrada a Rodri que amaritaba tarjeta roja.
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Así lo declaró Archivo VAR, página que evalúa las actuaciones de los árbitros en cada partido.
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Lucas Digne derribó a Lamine Yamal dentro del área intentando despejar un balón y el árbitro señaló el punto penal. Mikel Oyarzabal tomó la responsabilidad y, con un remate impecable, venció al portero francés para adelantar a España.
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En la jugada hubo rebote en el brazo de Lamine Yamal, pero Archivo VAR fue claro al decir que esa mano no es sancionable.
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Mikel Oyarzabal lo transformó por gol y así España comenzó a dar un paso a la gran final del domingo.

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Lamine Yamal fue un dolor de cabeza para Lucas Digne.

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Lucas Digne fue el gran señalado como culpable de la derrota de Francia, ya que su error comenzó la derrota de Francia.
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Solo vean la intensidad con la que Pau Cubarsí le entraba a Kylian Mbappé.
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Mikel Oyarzabal lleva ¡¡5 GOLES!! en la primera Copa del Mundo de su carrera profesional. Ya tiene las mismas anotaciones mundialistas que Raúl González (5), Fernando Morientes (5) y Butragueño (5). Es el segundo máximo goleador histórico de España en el torneo más importante que existe. Solo David Villa (9) lo supera
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Esto error, el tercero de Iván Barton. El salvadoreño fue corregido.
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Al 58' Pedro Perro marcó el segundo que liquidaba a Francia.
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Así festejaba el lateral, una de las grandes apuestas de Luis de la Fuente en este Mundial 2026.

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La cara de Kylian Mbappé al segundo gol de Francia.

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Kylian Mbappé y Michael Olise no podía creer lo que les estaba pasando en el partido.
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La decepción era lógica por parte de ambas estrellas de Francia.
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Otra imagen de la cara de los jugadores de Francia a la derrota contra España.
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Francia ahora jugará el partido por el tercer lugar.
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Didier Deschamps se va de Francia a finalizar el torneo. Ahora solo le queda el partido por el tercer lugar.

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En redes sociales se armó un debate pidiendo a N'golo Kanté. No entienden como el entrenador no lo puso a jugar.
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Lamine Yamal hizo esta dura entrada contra Kylian Mbappé que esta frustrado.

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¡El gesto de frustración de MBAPPÉ hacia UNAI SIMÓN!
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Kylian Mbappé se mostró visiblemente enfadado e hizo un gesto hacia el portero español tras el partido. Momento de tensión entre las dos estrellas.
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Mbappé, fruto de la frustración, le da un toque a Unai Simón, que se deja caer.
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Así quedó tirado Unai Simón, arquero que solo ha recibido un gol.
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Así festejaban los españoles el pase a la final.

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España espera su rival que saldrá de la otra semifinal entre Inglaterra vs Argentina.

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Keyne, hermano de Lamine Yamal festejaba en las gradas.
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