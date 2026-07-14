Los 3 errores de Iván Barton, la agresión de Mbappé y la fiesta de España tras meterse a la final del Mundial 2026

Mikel Oyarzabal lleva ¡¡5 GOLES!! en la primera Copa del Mundo de su carrera profesional. Ya tiene las mismas anotaciones mundialistas que Raúl González (5), Fernando Morientes (5) y Butragueño (5). Es el segundo máximo goleador histórico de España en el torneo más importante que existe. Solo David Villa (9) lo supera