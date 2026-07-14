"Ataque de cobardía" : la prensa no perdona a Iván Barton en el España-Francia

El árbitro salvadoreño fue protagonista en el España vs Francia por las semifinales del Mundial 2026 y las polémicas: "Ataque de cobardía".
El árbitro salvadoreño Iván Barton fue designado por la FIFA para dirigir la semifinal que disputarán Francia y España, este próximo martes, en el estadio AT&T de Arlington.
Este fue el cuarto partido que dirigió el salvadoreño en el Mundial, tras pitar el Turquía-Paraguay y el Japón-Suecia, en la fase de grupos, y el Suiza-Colombia de octavos de final.
Barton, que ya dirigió tres partidos en Catar 2022, es el colegiado centroamericano que más partidos mundialistas ha arbitrado en la historia, por delante del guatemalteco Carlos Batres que fue el juez central en cinco encuentros.
El árbitro salvadoreño, además, hizo historia al convertirse en el primero que expulsó a un jugador, el paraguayo Miguel Almirón, por taparse la boca para dirigirse a un rival durante el Turquía-Paraguay, tal y como estipula la norma que comenzó a aplicarse en el Mundial en respuesta al caso Prestianni/Vinicius.
La prensa también reaccionó de manera positiva por Iván Barton: "No olvidará en su vida. Muchos éxitos para él".
ESPN CENTROAMÉRICA: "El salvadoreño Iván Barton hace historia dirigiendo una semifinal de Copa del Mundo. Orgullo."
Una de las cosas extrañas en este partido fue que Iván Barton olvidó su spray en el partido Francia-España. El asistente le dió su spray.
Pero Iván Barton fue duramente criticado por esta dura falta de Olise a Rodri.
Archivo VAR no tuvo pelos en la lengua: "Ataque de cobardía del VAR en el Francia vs España. Es Roja directa"
365 Scores: "Olise le entró duro a Rodri, pero el arbitro Barton ni siquiera sacó tarjeta".
Pero muchos acertaron con el penal que sancionó sobre Yamal.
Archivo VAR resaltó que no era mano de Yamal antes del penal de Digne: "Al generar un penalti y no un gol de forma inmediata, no es revisable por el VAR".