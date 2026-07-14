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Se quedó sin el Mundial: este es el único consuelo que le queda a Mbappé

El atacante francés no ganó ningún título a nivel de selección y equipo en el presente año.

14 de julio de 2026 a las 15:09
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¡Mbappé se quedó sin Mundial! El único consuela que le queda al francés tras perder en las semifinales de la Copa del Mundo.

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Kylian Mbappé sufrió un nuevo golpe en una temporada que ha estado marcada por las decepciones colectivas. La eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 se suma a una larga lista de títulos que ya no podrá conquistar este año.
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El delantero francés vio escaparse primero la Liga de España con el Real Madrid. El conjunto blanco no pudo imponerse en la pelea por el campeonato doméstico.
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Tampoco pudo levantar la Copa del Rey. El torneo copero terminó con otro desenlace amargo para Mbappé y el equipo merengue.
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La Supercopa de España fue otro de los objetivos perdidos. El Real Madrid cayó en la final y el francés se quedó sin ese trofeo.
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La UEFA Champions League también se le escapó. Pese a firmar una gran campaña goleadora, el máximo torneo europeo no terminó en manos del atacante.
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El Mundial 2026 representaba la gran oportunidad para cambiar el rumbo de la temporada. Sin embargo, Francia fue eliminada en semifinales y el sueño terminó antes de la final.
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Aun así, Mbappé todavía tiene opciones de cerrar el año con reconocimientos importantes. En el plano individual sigue siendo candidato a varios premios de prestigio.
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Uno de ellos es el Balón de Oro 2026. Aunque perdió fuerza tras la eliminación mundialista, continúa entre los principales aspirantes al galardón, pero los puntos bajaron rotundamente.
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En cuanto al Mundial, aún tiene pendiente la lucha por la Bota de Oro del torneo. Si conserva el liderato goleador, podría despedirse con un premio individual.
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Pese a las múltiples decepciones sufridas en 2026, Mbappé aún tiene margen para salvar el año.
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El artillero francés podría ganar la Bota de Oro del Mundial y Balón de Oro, dos premios individuales de mayor importancia.
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La cara de desilusión de Kylian Mbappé tras perder en las semifinales de la Copa del Mundo.
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España se impuso ante Francia y lo dejó llorando en la ronda de semifinales de la Copa del Mundo.
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Mbappé no ganó ni un título con el Real Madrid y la Selección de Francia. Se quedó con las manos vacías en sus equipos este año.
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