Se quedó sin el Mundial: este es el único consuelo que le queda a Mbappé

¡Mbappé se quedó sin Mundial! El único consuela que le queda al francés tras perder en las semifinales de la Copa del Mundo.
Kylian Mbappé sufrió un nuevo golpe en una temporada que ha estado marcada por las decepciones colectivas. La eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 se suma a una larga lista de títulos que ya no podrá conquistar este año.
El delantero francés vio escaparse primero la Liga de España con el Real Madrid. El conjunto blanco no pudo imponerse en la pelea por el campeonato doméstico.
Tampoco pudo levantar la Copa del Rey. El torneo copero terminó con otro desenlace amargo para Mbappé y el equipo merengue.
La Supercopa de España fue otro de los objetivos perdidos. El Real Madrid cayó en la final y el francés se quedó sin ese trofeo.
La UEFA Champions League también se le escapó. Pese a firmar una gran campaña goleadora, el máximo torneo europeo no terminó en manos del atacante.
El Mundial 2026 representaba la gran oportunidad para cambiar el rumbo de la temporada. Sin embargo, Francia fue eliminada en semifinales y el sueño terminó antes de la final.
Aun así, Mbappé todavía tiene opciones de cerrar el año con reconocimientos importantes. En el plano individual sigue siendo candidato a varios premios de prestigio.
Uno de ellos es el Balón de Oro 2026. Aunque perdió fuerza tras la eliminación mundialista, continúa entre los principales aspirantes al galardón, pero los puntos bajaron rotundamente.
En cuanto al Mundial, aún tiene pendiente la lucha por la Bota de Oro del torneo. Si conserva el liderato goleador, podría despedirse con un premio individual.
Pese a las múltiples decepciones sufridas en 2026, Mbappé aún tiene margen para salvar el año.
El artillero francés podría ganar la Bota de Oro del Mundial y Balón de Oro, dos premios individuales de mayor importancia.
La cara de desilusión de Kylian Mbappé tras perder en las semifinales de la Copa del Mundo.
España se impuso ante Francia y lo dejó llorando en la ronda de semifinales de la Copa del Mundo.
Mbappé no ganó ni un título con el Real Madrid y la Selección de Francia. Se quedó con las manos vacías en sus equipos este año.