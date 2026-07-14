Mourinho busca nuevo fichaje, otra baja en Real Madrid y nuevo compañero de Messi

José Mourinho busca nuevo fichaje, nueva baja en el Real Madrid e Inter Miami presenta al nuevo compañero de Messi: los últimos rumores y fichajes en el mercado internacional.
OFICIAL // El Manchester United completó este martes el fichaje del centrocampista internacional belga Youri Tielemans, que ha firmado hasta el 30 de junio de 2031 procedente del Aston Villa y que remarcó que su llegada al club de Old Trafford es “la culminación de años de dedicación” desde que se enamoró “del fútbol”.
OFICIAL // El Elche y el Bournemouth han alcanzado un acuerdo para el traspaso del delantero uruguayo Álvaro Rodríguez, que según recuerda el club ilicitano fue "una pieza clave para lograr la permanencia del equipo en LaLiga EA Sports después de una temporada de entrega y compromiso".
OFICIAL // El Arsenal confirmó este martes el "acuerdo" con el Besiktas para el traspaso del extremo internacional belga Leandro Trossard al club turco, pendiente del reconocimiento médico y la formalización del contrato.
OFICIAL // El Betis y Manu Fajardo han alcanzado un acuerdo para ampliar la vinculación del director deportivo verdiblanco hasta el 30 de junio de 2030, ha informado este martes el club.
L'Équipe informa que el Atlético de Madrid retiró su oferta por Mason Greenwood. El delantero ya negocia su llegada al Fenerbahçe de Turquía.
OFICIAL // Thorgan Hazard regresa al Lens tras su paso por el Anderlecht. Llega como agente libre tras 14 años.
CONFIRMADO // Yann Sommer se convertirá en nuevo portero del Club Brujas tras desvincularse del Inter de Milán.
OFICIAL // El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo de renovación con Pau Navarro, que será jugador villarrealense hasta junio de 2031, un año más del que tenía ya firmado, informó este martes el club castellonense.
Diario AS detalla que Kepa valora salir del Arsenal en busca de tener más minutos.
OFICIAL // Karl Darlow se convierte en nuevo portero del Manchester United. Llega como agente libre tras terminar contrato con el Leeds United.
El Flamengo y River Plate se pelean el fichaje de Thiago Almada, sin embargo, el equipo brasileño ha tomado la delantera por el jugador argentino.
OFICIAL // Ander Herrera se convierte en nuevo jugador del Real Zaragoza. Han llegado a un acuerdo para unirse para la temporada 2026-2027.
OFICIAL // El croata Luka Vuskovic se va del Tottenham y se convierte en nuevo jugador del Brighton.
Fabrizio Romano destapa que Antonio Silva ha rechazado la oferta del Benfica para renovar su contrato y está abierto a escuchar ofertas. Récord detalla que es uno de los favoritos de Mourinho para llegar a reforzar al Real Madrid.
OFICIAL // El Inter Miami anunció el fichaje de Fricio Caicedo. Llega en calidad de cedido procedente del FC Moraiva de Costa Rica.
Nil Solà y Matteo Moretto informan que Hansi Flick ha frenado la salida de Brian Fariñas.
Fabrizio Romano informa que Alejandro Garnacho ha dado luz verde a un posible traspaso a la AS Roma.
Fabrizio Romano confirma que la Fiorentina ha llegado a un acuerdo con el lateral izquerdo, Valdepeñas. El traspaso se cerró en 8 millones de euros y el Real Madrid se queda con el 50% del jugador.