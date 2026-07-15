Francia quedó eliminada del Mundial 2026 y Mbappé ya tendría nuevo técnico

Francia se quedaría sin entrenador luego del fracaso en el Mundial 2026 y revelan quién sería el nuevo técnico de Kylian Mbappé en la selección.
La selección nacional de Francia fue eliminada este martes 14 de junio de las semifinales del Mundial 2026 tras caer 2-0 ante España en un resultado que sorprendió a muchos.
La historia de Didier Deschamps al frente de la selección francesa llegó a su capítulo final.
Después de la eliminación en las semifinales del Mundial 2026, el entrenador decidió cerrar una etapa histórica al frente de Les Bleus, poniendo punto final a un proceso que estuvo marcado por títulos, finales y una generación dorada de futbolistas.
Deschamps se marcha dejando a Francia nuevamente entre las mejores selecciones del planeta, aunque con la sensación de que el equipo no pudo alcanzar el objetivo máximo en la Copa del Mundo disputada en 2026.
El técnico francés consiguió llevar a su país hasta las semifinales del torneo, pero la derrota en esa instancia terminó acelerando una decisión que ya venía tomando fuerza en los últimos meses.
El entrenador asumió el cargo en 2012 y durante más de una década transformó a Francia en una potencia mundial.
Bajo su dirección, la selección recuperó protagonismo internacional y consiguió levantar el trofeo más importante del fútbol: la Copa del Mundo de Rusia 2018.
Su mayor legado será haber construido una selección competitiva durante varias generaciones, con figuras como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé y otros talentos que llevaron a Francia a disputar constantemente las fases decisivas de los grandes torneos.
Deschamps también consiguió algo que pocos entrenadores han logrado: ganar un Mundial como futbolista y como técnico.
En 1998 levantó la Copa del Mundo como capitán de Francia y 20 años después repitió la hazaña desde el banquillo, convirtiéndose en una leyenda absoluta del fútbol francés.
Ahora, todas las miradas apuntan a quien será el encargado de liderar el nuevo proyecto rumbo a 2030. Todo indica que ese nombre será Zinedine Zidane, una posibilidad que desde hace años ilusiona al fútbol francés y que está cada vez más cerca de hacerse realidad.
De acuerdo con información del periodista Fabrizio Romano, Francia ya tendría definido a su próximo entrenador y Zidane sería el elegido para iniciar una nueva era al frente de Les Bleus.
El propio Fabrizio Romano confirmó de que Zidane será el nuevo DT de Francia.
Zidane llega con una enorme experiencia tras conquistar tres Champions League consecutivas como entrenador del Real Madrid, además de títulos de Liga y otros trofeos internacionales. Su llegada representaría un cambio de estilo y el inicio de una nueva etapa para una Francia que cuenta con una generación llena de talento.
El exjugador del Real Madrid llevaba varios años esperando una oportunidad para dirigir a la selección de su país, un objetivo que nunca ocultó. Ahora, con la salida de Deschamps, el camino parece quedar libre para que una de las máximas figuras de la historia del fútbol francés regrese al equipo nacional desde otro rol.