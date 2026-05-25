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Olimpia, Motagua y Marathón ya conocen sus posibles rivales de la Copa Centroamericana

¡Bombos definidos! Hora y canal dónde ver el sorteo de la Copa Centroamericana 2026. Olimpia y Motagua ya saben sus rivales

Olimpia, Motagua y Marathón ya conocen sus posibles rivales de la Copa Centroamericana

¡Bombo definidos! Hora y canal dónde ver el sorteo de la Copa Centroamericana 2026. Olimpia y Motagua ya saben sus rivales

 Johan Raudales
25 de mayo de 2026 a las 19:32

Tras el campeonato 20 del Motagua, la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 comienza a tomar forma y ya quedaron definidos los bombos de cara al sorteo oficial del torneo regional.

Olimpia (campeón Apertura), Motagua (campeón Clausura) y Marathón (posición en la tabla general) representarán a Honduras en el torneo internacional.

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Por Costa Rica, los equipos clasificados serán Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano, Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés.

Olimpia estará sembrado en el Bombo 1 con Alajuelense de Costa Rica, Herediano y Municipal de Guatemala.

Mientras tanto, Motagua estará en el Bombo 2 con Saprissa, Plaza Amador y Antigua de Guatemala.

Marathón integrará el Bombo 3 en una edición que también tendrá caras nuevas, entre ellas Deportivo Mixco, Alianza FC y UMECIT FC, clubes que debutarán en la competición regional.

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¿Cuándo y canal dónde ver el sorteo de la Copa Centroamericana 2026?

El sorteo oficial de la Copa Centroamericana 2026 se llevará a cabo el:

Fecha: martes 26 de mayo de 2026
Hora: 6:00 p.m. hora de Honduras.
Lugar: Miami, Florida, Estados Unidos

La ceremonia definirá los cuatro grupos del torneo y el camino completo hacia la gran final.

Los aficionados podrán seguir el sorteo EN VIVO a través del canal oficial de YouTube de Concacaf

ASÍ QUEDARON LOS BOMBOS DE LA COPA CENTROAMERICANA

Bombo 1:
Liga Deportiva Alajuelense (CRC)
Club Sport Herediano (CRC)
Club Olimpia (HON)
CSD Municipal (GUA)

Bombo 2:

Deportivo Saprissa (CRC)
Plaza Amador (PAN)
Antigua G.F.C. (GUA)
F.C. Motagua (HON)


Bombo 3:

Xelajú MC (GUA)
Club Sport Cartaginés (CRC)
C.D. Marathón (HON)
Deportivo Mixco (GUA)

Bombo 4:

Alianza FC (PAN)
Luis Ángel Firpo (SLV)
Real Estelí (NIC)
C.D. FAS (SLV)

Bombo 5:

Diriangén FC (Nicaragua)
Alianza FC
UMECIT
Verdes FC

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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