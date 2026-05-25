Olimpia, Motagua y Marathón ya conocen sus posibles rivales de la Copa Centroamericana

Tras el campeonato 20 del Motagua, la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 comienza a tomar forma y ya quedaron definidos los bombos de cara al sorteo oficial del torneo regional. Olimpia (campeón Apertura), Motagua (campeón Clausura) y Marathón (posición en la tabla general) representarán a Honduras en el torneo internacional.

Por Costa Rica, los equipos clasificados serán Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano, Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés. Olimpia estará sembrado en el Bombo 1 con Alajuelense de Costa Rica, Herediano y Municipal de Guatemala. Mientras tanto, Motagua estará en el Bombo 2 con Saprissa, Plaza Amador y Antigua de Guatemala.

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¿Cuándo y canal dónde ver el sorteo de la Copa Centroamericana 2026?

El sorteo oficial de la Copa Centroamericana 2026 se llevará a cabo el: Fecha: martes 26 de mayo de 2026

Hora: 6:00 p.m. hora de Honduras.

Lugar: Miami, Florida, Estados Unidos La ceremonia definirá los cuatro grupos del torneo y el camino completo hacia la gran final.



Los aficionados podrán seguir el sorteo EN VIVO a través del canal oficial de YouTube de Concacaf

ASÍ QUEDARON LOS BOMBOS DE LA COPA CENTROAMERICANA