Olimpia, Motagua y Marathón ya conocen sus posibles rivales de la Copa Centroamericana

Tras el campeonato 20 del Motagua, la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 comienza a tomar forma y ya quedaron definidos los bombos de cara al sorteo oficial del torneo regional.
Olimpia (campeón Apertura), Motagua (campeón Clausura) y Marathón (posición en la tabla general) representarán a Honduras en el torneo internacional.
Por Costa Rica, los equipos clasificados serán Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano, Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés.
Olimpia estará sembrado en el Bombo 1 con Alajuelense de Costa Rica, Herediano y Municipal de Guatemala.
Mientras tanto, Motagua estará en el Bombo 2 con Saprissa, Plaza Amador y Antigua de Guatemala.
Marathón integrará el Bombo 3 en una edición que también tendrá caras nuevas, entre ellas Deportivo Mixco, Alianza FC y UMECIT FC, clubes que debutarán en la competición regional.
¿Cuándo y canal dónde ver el sorteo de la Copa Centroamericana 2026?
El sorteo oficial de la Copa Centroamericana 2026 se llevará a cabo el:
Fecha: martes 26 de mayo de 2026
Hora: 6:00 p.m. hora de Honduras.
Lugar: Miami, Florida, Estados Unidos
La ceremonia definirá los cuatro grupos del torneo y el camino completo hacia la gran final.
Los aficionados podrán seguir el sorteo EN VIVO a través del canal oficial de YouTube de Concacaf
ASÍ QUEDARON LOS BOMBOS DE LA COPA CENTROAMERICANA
Bombo 1:
Liga Deportiva Alajuelense (CRC)
Club Sport Herediano (CRC)
Club Olimpia (HON)
CSD Municipal (GUA)
Bombo 2:
Deportivo Saprissa (CRC)
Plaza Amador (PAN)
Antigua G.F.C. (GUA)
F.C. Motagua (HON)
Bombo 3:
Xelajú MC (GUA)
Club Sport Cartaginés (CRC)
C.D. Marathón (HON)
Deportivo Mixco (GUA)
Bombo 4:
Alianza FC (PAN)
Luis Ángel Firpo (SLV)
Real Estelí (NIC)
C.D. FAS (SLV)
Bombo 5:
Diriangén FC (Nicaragua)
Alianza FC
UMECIT
Verdes FC