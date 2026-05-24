Los reyes del Clausura en Centroamérica: Motagua festeja y un tricampeón

Motagua, con el español Javier López en el banquillo, se consagró en el fútbol hondureño por medio de una dramática tanda de penales contra un Marathón que seguirá soñado con la décima. Tras 90 minutos y los tiempos extras sin goles, la gran final del Clausura 2026 se definió desde los 12 pasos y ahí las águilas azules impusieron su experiencia y vencieron a los verdes por 4-2 para levantar el título número 20 de su historia.

Motagua continúa siendo el segundo equipo más laureado de la liga catracha, solo superado por el Olimpia que cuenta con 40 coronas en sus vitrinas.



GUATEMALA

El Municipal se coronó campeón del Clausura 2026 guatemalteco tras imponerse al Xelajú con un contundente global de 6-2, alcanzando así su título número 33 y consolidándose como el equipo más ganador del país.



EL SALVADOR

En la liga salvadoreña, el FAS se coronó luego de propinarle una goleada de 3-0 a su histórico rival, el Club Deportivo Águila, en la final disputada en el Estadio Nacional Jorge El Mágico' González. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE De la mano del técnico mexicano Adrián Sánchez, los 'Tigrillos' resolvieron el encuentro rápidamente con goles de Miguel Murillo, Jorge Cruz y el exolimpista Yan Maciel. Con este triunfo, el FAS alcanzó su título número 20, consolidándose en solitario como el máximo ganador histórico y legítimo 'Rey de Copas' del balompié salvadoreño.

NICARAGUA

Por su parte, el Real Estelí se consagró campeón absoluto del fútbol de Nicaragua y lo hizo mediante una emocionante tanda de penales (4-5) ante su acérrimo rival, el Cacique Diriangén. El partido de vuelta de la gran final, disputado en el Estadio Nacional, concluyó con un empate 1-1 en el tiempo reglamentario gracias a los goles de Juan Barrera y Francisco Molina, sellando un global a favor de los dirigidos por el entrenador Diego Vázquez, que consiguen el título 15 para la entidad.

COSTA RICA

En Costa Rica, considerada la mejor liga de la región, el Herediano se quedó con el título del Clausura 2026. El cuadro florense venció al Saprissa de Hernán Medford con un marcador de 2-0 en duelo de vuelta (3-2 en el global). Herediano logró el campeonato bajo la dirección estratégica del entrenador argentino José Giacone. Los goles decisivos de la final fueron marcadas por Keysher Fuller y el punta cubano Marcel Hernández. Con esta victoria, el Herediano, club donde milita el hondureño Getsel Montes, alcanzó su estrella número 32, consolidándose como el segundo equipo más ganador en la historia del fútbol tico, solo por detrás del propio Saprissa que tiene 40.

PANAMÁ