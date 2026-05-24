¡Motagua derrota en los penales a Marathón y celebra la Copa 20 de su historia!

Motagua se coronó campeón del Clausura 2026 tras vencer a Marathón en una dramática tanda de penales que terminó 4-2, luego de que la serie global llegara emparejada tras el 1-1 de la ida. En el estadio Nacional se vivió una final intensa donde, a pesar del desenlace desde los doce pasos, los 120 minutos tuvieron al cuadro azul como claro dominador, sin lograr romper la resistencia verdolaga. Desde los primeros minutos los azules impusieron su lógica de juego: presión alta, posesión y búsqueda por las bandas. A los 21 minutos una salida errada de Cristian Sacaza le permitió a Jorge Serrano filtrar a Jefryn Macías, cuyo remate besó el palo derecho y avisó que el conjunto capitalino tenía las ocasiones más peligrosas. Ese fue solo el primer aviso de una constante ofensiva que Marathón resolvió con mucho oficio y algún sobresalto de su portero. La insistencia azul no cedió. A los 23 minutos una nueva arremetida dejó a Óscar Padilla cabeceando demasiado alto tras un centro al área, y poco después Alejandro Reyes probó con un zapatazo que Rougier mandó al córner. Motagua generó situaciones claras, dominó territorios y tiempos, mientras Marathón se paró con un plan más conservador, buscando el contraataque y la equivocación rival para sorprender.

El FVS volvió a ser protagonista al anular un tanto de Óscar Padilla por fuera de juego a los 52 minutos, decisión que enfrió parcialmente la euforia enemiga y mantuvo el empate en el marcador. Pese a ello, la tónica no cambió: los azules continuaron proponiendo y arriesgando; los verdolagas aguantaron con uñas y dientes, apelando a su arquero Jonathan Rougier, quien sacó dos o tres intervenciones claves que mantuvieron vivo al equipo sampedrano. Con el correr de los minutos la intensidad subió. A los 60 Rougier volvió a aparecer como figura para contener otro disparo potente de Alejandro Reyes. Marathón tuvo su opción más clara cerca del final, con un cabezazo de Carlos Pérez que se fue por poco, y en el tiempo añadido de la primera parte complementaria Motagua tuvo otra jugada colectiva entre Serrano, Droopy Gómez y Macías que acabó en córner, sello de un dominio territorial persistente pero poco eficiente en el gol. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En la prórroga la dinámica se mantuvo: el ciclón buscó más, presionó y acumuló intentos, mientras Marathón defendió con orden y esperó. Rougier siguió siendo una muralla, pero las fuerzas físicas y la ansiedad hicieron que el partido llegara a los penales con la sensación de que los capitalinos merecieron más. En la definición desde los doce pasos, la frialdad y la efectividad azul marcaron la diferencia; Rubilio Castillo y Odín Ramos fallaron sus ejecuciones para Marathón y eso inclinó la balanza. Clever Portillo anotó el penal decisivo que confirmó la consagración de Motagua, que celebra así su copa número 20 en la historia institucional. Una copa merecida porque fue elque más propuso.

FICHA TÉCNICA