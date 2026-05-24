¡San Rougier! Las espectaculares salvadas del portero de Marathón en la gran final

Desde los primeros minutos del compromiso, Rougier comenzó a demostrar que estaba viviendo una noche inspirada. El arquero verdolaga reaccionó de gran manera ante un potente derechazo de Jeffryn Macías, lanzándose hacia su costado izquierdo para impedir el primero de los azules.

El guardameta argentino-hondureño Jonathan Rougier se convirtió en la gran figura del primer tiempo de la final entre Motagua y Marathón tras protagonizar varias atajadas espectaculares que evitaron la caída de su arco durante el primer tiempo del encuentro decisivo.

Con el paso de los minutos, Motagua siguió insistiendo en busca de abrir el marcador, pero nuevamente apareció el experimentado portero de Marathón. Cerca del final de la primera mitad, Jonathan Rougier realizó una de las mejores intervenciones de la noche al sacar un zurdazo impresionante de Alejandro Reyes, quien aprovechó un tiro libre para generar peligro.

La presión del conjunto capitalino continuó segundos después y otra vez Rougier respondió con reflejos extraordinarios. En la siguiente acción, Giancarlo Sacaza conectó un cabezazo dentro del área, pero el guardameta verde desvió la pelota al tiro de esquina para mantener el cero en el marcador.

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Gracias a las enormes intervenciones de Jonathan Rougier, Marathón logró irse al descanso con empate sin goles en la gran final.