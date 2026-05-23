El peor menosprecio de Marcelo Santos a Marathón: "Háganlo sentir pequeño, lo que es"

El Fútbol Club Motagua vivió una auténtica fiesta gracias al respaldo masivo de sus seguidores en las vísperas del choque definitivo ante el Marathón, donde el "Ciclón" llega con la obsesión de levantar su Copa número 20.

El ambiente de la gran final del fútbol hondureño se prendió fuego fuera de las canchas. Durante el tradicional banderazo de la afición azul, Marcelo Santos tomó el micrófono y lanzó una declaración incendiaria que promete traer mucha cola en las próximas horas.

El torneo Clausura 2026 bajará su telón este domingo 24 de mayo. Aunque las apuestas inclinan la balanza a favor de los azules por su condición de local, el "Monstruo Verde" llega con la firme convicción de dar la vuelta olímpica en el mismísimo Estadio Nacional Chelato Uclés.

Sin embargo, el ingrediente extra lo puso Santos. Uno de los capitanes y referentes de Motagua tomó la palabra frente a la multitud y textualmente minimizó la grandeza del rival de turno, desatando la polémica.

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El experimentado defensor instó a la hinchada capitalina a presionar desde la grada para "hacer sentir pequeño" al conjunto sampedrano, rematando con un tajante "lo que es". Una frase lapidaria que ya caló hondo y generó enorme malestar en el entorno de la afición verdolaga.

"Es una alegría inmensa tener a toda esta gente que vino al banderazo; créanme que lo apreciamos mucho. Tengan la plena seguridad de que este equipo mañana se va a entregar. Estamos en casa y, así como han demostrado esa euforia, sabemos que la van a mostrar en las gradas. Tengan la plena seguridad de que vamos a dar todo; lo único que les pedimos es que, de principio a fin, hagan sentir a Marathón pequeño... lo que es. Tengan la plena seguridad de que mañana levantamos la 20", manifestó el futbolista de forma categórica.