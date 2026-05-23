Carlos Espina: suma millonaria por Victoria y las deudas: "No se trata de dinero"

El empresario y creador de contenido Carlos Espina sigue generando expectativa en el fútbol hondureño luego de conocerse que realizó una transacción cercana a los 11 millones de lempiras para adquirir al Victoria, institución histórica del balompié nacional que ahora inicia una nueva etapa bajo el lema “Victoria Renace”.
Además de la inversión económica, Espina tiene objetivos ambiciosos para la institución ceibeña. Uno de ellos es convertir al Victoria en el club hondureño con mayor impacto y crecimiento en redes sociales, buscando conectar con aficionados dentro y fuera del país a través de contenido innovador y una identidad renovada.
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Asimismo, uno de los pasos de Espina es saldar deudas con los futbolistas a los que se les debe y que el club llegue limpio al torneo Apertura de la Liga Nacional de Ascenso.
Como parte de esa modernización, el equipo también ya cuenta con una plataforma oficial para la venta de indumentaria y productos del club. Los aficionados pueden adquirir artículos del Victoria en Victoria Renace, sitio que forma parte del proyecto de expansión comercial impulsado por la nueva administración.
En medio de las críticas que ha recibido por invertir una fuerte cantidad de dinero en el club, Carlos Espina dejó clara su postura y aseguró que su proyecto va mucho más allá del aspecto económico. “Muchos están diciendo que yo boté mi dinero a la basura, que lo estoy desperdiciando todo al comprar al Victoria. Pero déjenme decirles algo, esto no me importa, no se trata de dinero, si lo pierdo lo pierdo”, expresó.
El nuevo dirigente también explicó que su intención principal es generar un impacto positivo en la sociedad y abrir oportunidades para las nuevas generaciones. “Hay cosas más importantes que el dinero, esto se trata de algo más, de darle esperanza a un pueblo, a una gente que merece algo mejor. Se trata de inspirar a las futuras generaciones. No todo tiene que ser dinero, esto es una obra social, es el deseo de salir adelante”, manifestó.
Espina añadió que uno de sus sueños es brindar oportunidades a jóvenes futbolistas hondureños que buscan llegar al máximo nivel. “Por el dinero cosas hermosas se pierden en la vida. Es darle la esperanza a un joven para que pueda debutar en primera división. Se trata de cambiar el mundo”, comentó en un mensaje que rápidamente generó reacciones positivas entre los aficionados del club jaibo.
Finalmente, el empresario reveló que quiere construir este nuevo proyecto junto a la afición y tomando en cuenta las opiniones de los seguidores del Victoria. “Aunque yo tengo muchos planes y muchas ideas porque quiero formalizarlo y hacerlo más ético, yo también quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué recomiendan lo que debería hacer? Yo quiero que esto sea algo en conjunto. Con el nuevo eslogan el Victoria renace”, concluyó.