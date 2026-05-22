El Club Victoria de Honduras es comprado por reconocido tiktoker uruguayo

El Club Deportivo Victoria de Honduras vive una de las crisis más profundas de su historia reciente, marcada por una combinación de problemas económicos, inestabilidad administrativa y un descenso deportivo que ha dejado al club en la segunda división del fútbol hondureño. Durante la temporada 2025‑2026, la “Jaiba Brava” acumuló deudas millonarias con jugadores, exjugadores y proveedores, lo que hizo que varios miembros del plantel decidieran abandonar el equipo y que el club se viera obligado a suspender entrenamientos por falta de pagos. La crisis financiera se tradujo también en consecuencias deportivas, con el equipo ubicado en los últimos puestos de la tabla y sin rumbo claro dentro de la Liga Nacional, lo que terminó por precipitar el descenso a la Segunda División. Esta caída no solo dañó el prestigio histórico del club, sino que también limitó sus ingresos por conceptos de patrocinios y taquillas, profundizando aún más el agujero económico por el que atraviesa la institución ceibeña.

En medio de este escenario, la figura de Carlos Eduardo Espina, creador de contenido digital uruguayo con fuerte presencia en redes sociales y enfocado en temas sociales, migración y derechos de la comunidad latina, irrumpió como una posibilidad de salvación para el Victoria. El tiktoker, radicado en Estados Unidos, expresó públicamente su interés por comprar el club apenas días después de producido el descenso, generando expectativa entre la afición y el entorno futbolístico hondureño. Con el tiempo, el influencer concretó su compromiso y se convirtió oficialmente en nuevo propietario y accionista del histórico equipo de La Ceiba, tras firmar los documentos en Estados Unidos y cerrar la operación como nuevo dueño parcial del proyecto deportivo. La inyección de capital que impulsa Espina busca no solo saldar deudas, sino también dotar al club de solidez administrativa, modernizar la infraestructura y abrir nuevas vías comerciales para hacer viable financieramente al Victoria en la segunda división. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE VER MÁS: Se hunde más el Victoria: Tremendo problema que tiene ante la FIFA tras descenso El plan de Espina contempla además un enfoque social, coordinando esfuerzos con figuras como Shin Fujiyama para ampliar el alcance de proyectos comunitarios vinculados al fútbol y a la juventud de La Ceiba. Esta estrategia pretende transformar al Victoria en más que un club deportivo, posicionándolo como un vehículo de impacto social, educación y oportunidades para la comunidad latina y local.