El Club Victoria de Honduras es comprado por reconocido tiktoker uruguayo

El Club Deportivo Victoria de Honduras vive una de las crisis más profundas de su historia reciente, marcada por una combinación de problemas económicos, inestabilidad administrativa y un descenso deportivo que ha dejado al club en la segunda división del fútbol hondureño.
Durante la temporada 2025‑2026, la “Jaiba Brava” acumuló deudas millonarias con jugadores, exjugadores y proveedores, lo que hizo que varios miembros del plantel decidieran abandonar el equipo y que el club se viera obligado a suspender entrenamientos por falta de pagos.
La crisis financiera se tradujo también en consecuencias deportivas, con el equipo ubicado en los últimos puestos de la tabla y sin rumbo claro dentro de la Liga Nacional, lo que terminó por precipitar el descenso a la Segunda División. Esta caída no solo dañó el prestigio histórico del club, sino que también limitó sus ingresos por conceptos de patrocinios y taquillas, profundizando aún más el agujero económico por el que atraviesa la institución ceibeña.
En medio de este escenario, la figura de Carlos Eduardo Espina, creador de contenido digital uruguayo con fuerte presencia en redes sociales y enfocado en temas sociales, migración y derechos de la comunidad latina, irrumpió como una posibilidad de salvación para el Victoria. El tiktoker, radicado en Estados Unidos, expresó públicamente su interés por comprar el club apenas días después de producido el descenso, generando expectativa entre la afición y el entorno futbolístico hondureño.
Con el tiempo, el influencer concretó su compromiso y se convirtió oficialmente en nuevo propietario y accionista del histórico equipo de La Ceiba, tras firmar los documentos en Estados Unidos y cerrar la operación como nuevo dueño parcial del proyecto deportivo. La inyección de capital que impulsa Espina busca no solo saldar deudas, sino también dotar al club de solidez administrativa, modernizar la infraestructura y abrir nuevas vías comerciales para hacer viable financieramente al Victoria en la segunda división.
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El plan de Espina contempla además un enfoque social, coordinando esfuerzos con figuras como Shin Fujiyama para ampliar el alcance de proyectos comunitarios vinculados al fútbol y a la juventud de La Ceiba. Esta estrategia pretende transformar al Victoria en más que un club deportivo, posicionándolo como un vehículo de impacto social, educación y oportunidades para la comunidad latina y local.
En el plano deportivo, el nuevo proyecto incluye la llegada del uruguayo Álvaro Izquierdo como gerente deportivo, quien aportará experiencia en gestión de clubes y organización del área futbolística para intentar un pronto regreso a la Liga Nacional. El charrúa es un exjugador del mismo club lechero campeón en 1995 y que tuvo pasajes por Olimpia y Motagua.
Con este movimiento, el Club Deportivo Victoria abre una etapa de renovación que mezcla inversión privada, presencia mediática global y un discurso de responsabilidad social, algo inédito para clubes hondureños.