Se hunde más el Victoria: Tremendo problema que tiene ante la FIFA tras descenso

El Victoria vive horas críticas tras confirmarse una dura sanción de la FIFA debido a las múltiples deudas acumuladas con exjugadores y exentrenadores, quienes demandaron a la institución por incumplimientos económicos. El castigo coloca al club ceibeño en una situación delicada justo después de consumarse su descenso a la segunda división del fútbol hondureño.

En el portal legal del máximo organismo del fútbol mundial, el Victoria aparece bloqueado por tres ventanas de transferencias, lo que significa que no podrá inscribir futbolistas mientras no cancele sus pendientes y logre resolver todos los procesos abiertos. La noticia representa un golpe severo para la planificación deportiva de la institución, que ahora tendrá enormes limitaciones para conformar un plantel competitivo de cara al torneo de Ascenso. La crisis del conjunto jaibo no solo pasa por el tema económico. Actualmente el equipo tampoco cuenta con entrenador definido tras el descenso del argentino Hernán la Tota Medina y existe incertidumbre total sobre la continuidad de Javier Cruz al frente de la presidencia del club. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE