Daniel Otero se sincera: “No tengo ninguna duda de que Motagua será subcampeón”

Daniel Otero, presidente del Marathón, le puso picante a la previa de la final contra el Motagua, del cual aseguró que será subcampeón, por ende, el Monstruo Verde conquistará su Décima Copa en la historia de la Liga Nacional de Honduras. Otero ofreció una entrevista exclusiva a Diario DIEZ en el estadio Morazán, escenario donde este jueves 21 de mayo a partir de las 8.00 de la noche se comenzará a jugar la final de ida del Torneo Clausura 2026. Se conmovió al recordar a su amigo, Orinson Amaya.

Para empezar, el jerarca verdolaga hizo un llamado a los hinchas de los sampedranos. “Lo importante es que la afición de Marathón nos acompañe, los sampedranos deben saber que nos jugamos más que una final. Solo vemos que los títulos se van para la capital, debemos de pararlo de forma deportiva”. El presidente del Monstruo Verde está muy optimista y se ve campeón el domingo en el estadio Nacional Chelato Uclés, hasta el punto de asegurar que “no tengo ninguna duda de que Motagua será subcampeón”.

Se pronunció a la polémica que surgió por la prohibición al ingresó de la barra del Motagua al coloso sampedrano. “Mañana están bienvenida toda la afición de Motagua, se pueden ubicar donde sea. Ahora, el tema de la barra lo deciden las autoridades; nosotros no dejaremos afuera a los fanáticos de Motagua”. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Instó a que el público sampedrano llegue este jueves al Morazán para vivir una fiesta deportiva y adelantó que habrá un show de medio tiempo. “Mañana no se debe de quedar nadie en casa, Españas, Olimpistas, son bienvenidos, si no les gusta el fútbol y les gusta la buena música, creo que nadie se lo va a querer perder”.

“Mañana el Morazán se verá como el Honduras vs México de 1996, así va a retumbar este estadio; pueden venir los Motaguas, están bienvenidos la familia, Atala, la familia Gutiérrez, Juan Carlos Suazo. Venga, acompáñenos”, añadió. Y prosiguió: “Se habilitaron a las 2:00 las taquillas. Mandamos 1,000 boletos a un lugar comercial y a la media hora llamaron que no habían. Se habilitó el Bunker del Morazán, es enorme la filas que hay”.

Otero lanzó una fuerte advertencia al equipo motagüense: “Esta será la primera de las dos finales que le vamos a ganar a Motagua”. No quiere que pasen cosas extrañas en los partidos y avisa: “Cuidado con una sorpresa, cuidado con... y no puedo decir esa palabra, pero que no se les ocurra que esto se defina afuera de la cancha. Serán 100 minutos aquí y 100 en Tegucigalpa”. Daniel Otero repartió para todos. Tiró un dardo para la Federación de Fútbol de Honduras por las fechas de los partidos de las finales. “Nos obligaron a jugar el jueves. La FFH nos lo denegó por capricho ya que nuestro partido era el domingo en el Yankel Rosenthal”, dijo. Otro tema importante que tocó Otero es la apelación del castigo de Pablo Lavallén que hicieron. “Una semana y un día se han tomado para la resolución de Pablo Lavallén cuando son cinco días. Ojalá que el Señor los ilumine y sean jueces, que nadie los esté llamando, que venga una resolución justa y que el profesor Pablo esté dirigiendo”. En el Marathón están a la espera de la resolución de la Comisión de Apelaciones: “Persiste la inconformidad porque siguen atacando el equipo. Se hizo lo que tenía qué hacer, nosotros pusimos el reclamo dónde teníamos que poder”.

Le gusta el trabajo arbitral de Nelson Salgado

Otero salió en defensa del árbitro Nelson Salgado, quien pitará el primer partido de la final. “Me parece injusto lo que dicen de Nelson Salgado, es que no fueron goles, me parece uno de los mejores árbitros junto a Saíd Martínez, que le pedimos a Saíd de forma respetuosa que nos deje jugar, que no se pueden tocar, deje que la pelota corra, pero el fútbol es de contacto. Saíd corta mucho el fútbol y el espectáculo sufra”. “Que se gane en la cancha, no metan mano, eso ya quedó en la historia. Habrá 20,000 personas, habrá millones de personas en la televisión, habrá FVS. No sean protagonistas, dejen que los jugadores sean los protagonistas”, advirtió.