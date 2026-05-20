Marathón domina la serie en finales ante Motagua: así es el historial

Ya está definida la gran final de torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. Marathón se medirá ante Motagua, en un cruce que se va a definir en el Nacional de Tegucigalpa el próximo domingo 24 de mayo.
Los verdes superaron a Real España en las Triangulares, mientras que los dirigidos por Javier López eliminaron al Génesis con un triunfo apretado de 2-1 por la última fecha de las Triangulares.
Vale la pena resaltar que Marathón y Motagua van a la quinta final entre sí. Los de San Pedro Sula ganan la serie en estas instancias, pues se han coronado en tres ocasiones, siendo en 2018 la última que disputaron en el estadio Yankel Rosenthal.
Luego de eso han pasado ocho años para que verdolagas y azules definan otro título liguero. Hay una particularidad en estas series ya que todas las cuatro finales anteriores se definieron a favor del que cierra de local. Motagua cerró en el Nacional en el Apertura 2022, la única contra los verdes, y se coronaron.
Grandes Finales Marathón-Motagua
Apertura 2001-2002
12 diciembre 2001: Estadio Morazán: Marathón 1-0 Motagua, (Jaime Rosales de penal)
16 diciembre 2001: Tegucigalpa: Motagua 3-2 Marathón, (Junior Izaguirre 2 de penal, Mauricio Pacini - Jaime Rosales de penal, Carlos Oliva)
Motagua se proclama campeón en penales 5-3
Clausura 2002-2003
25 mayo 2003: Tegucigalpa: Motagua 0-1 Marathón, (Emil Martínez)
1 junio 2003: Estadio Olímpico: Marathón 3-1 Motagua, (Denilson Costa 2, Pompilio Cacho- Luis Oseguera)
Marathón se consagra campeón con global 4-1
Apertura 2007-2008
16 diciembre 2007: Tegucigalpa: Motagua 0-0 Marathón
22 diciembre 2007: Estadio Olímpico: Marathón 2-0 Motagua, (Mitchell Brown, Erick Scott)
Marathón se corona campeón con global 2-0
Clausura 2025-2026
13 mayo 2018: Tegucigalpa: Motagua 1-1 Marathón
(Carlos Discua - Bryan Martínez)
19 mayo 2018: Estadio Yankel Rosenthal: Marathón 0-0 Motagua
Marathón se corona campeón en penales
Resumen: Cuatro finales: Marathón ganó tres y Motagua ganó una.