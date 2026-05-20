Marathón domina la serie en finales ante Motagua: así es el historial

Ya está definida la gran final de torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. Marathón se medirá ante Motagua, en un cruce que se va a definir en el Nacional de Tegucigalpa el próximo domingo 24 de mayo.

Los verdes superaron a Real España en las Triangulares, mientras que los dirigidos por Javier López eliminaron al Génesis con un triunfo apretado de 2-1 por la última fecha de las Triangulares.

Vale la pena resaltar que Marathón y Motagua van a la quinta final entre sí. Los de San Pedro Sula ganan la serie en estas instancias, pues se han coronado en tres ocasiones, siendo en 2018 la última que disputaron en el estadio Yankel Rosenthal.