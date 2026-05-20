Jorge Serrano: “Motagua está acostumbrado a ganar títulos y no es Olimpia”

Jorge Serrano, extremo panameño que milita en el Motagua que se ha convertido en una de las piezas más importantes en el esquema del técnico Javier López en el Ciclón Azul que está peleando el título frente a Marathón. A un día del encuentro, Serrano compareció ante los medios de comunicación y habló sobre la responsabilidad de disputar una nueva final con Motagua, el favoritismo que ha acompañado al equipo durante el torneo, su crecimiento futbolístico en el Clausura 2026. Además, reveló la motivación especial que representa buscar el título para dedicárselo a su familia y a Romario (compañero que sufrió una grave fractura). Se refirió al ambiente que se vive en las finales del fútbol hondureño y a la rivalidad que sostendrá con sus amigos que militan en el conjunto verdolaga.

Conferencia de Jorge Serrano-

Sensaciones previo a la final de ida con Motagua

Estamos en una nueva final, sabemos el equipo que tenemos por delante, lo que es Marathón, lo que representa y lo que se juega. Pero acá está Motagua, un equipo grande, un equipo que está acostumbrado a títulos y no es Olimpia. Por ahí somos nosotros siempre u Olimpia, siempre va por ahí. Tenemos que hacer respetar nuestra casa, terminamos en casa y con humildad hacer un excelente partido y poder buscar la victoria.

¿Cómo manejaron el favoritismo a lo largo del campeonato?

Estaba evidente porque veníamos haciendo una buena temporada, siempre de primero, de segundo, de primero, de segundo. Creo que por sí solo se da ese comentario. Nosotros teníamos la mente y el objetivo claro, que era llegar a la final, hacer nuestro trabajo y darle la veinte a esta hinchada, a esta afición que se lo merece mucho. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Hemos visto un torneo Clausura buenísimo tuyo, una titularidad indiscutible de tu parte. ¿Cómo ha sido ese cambio para vos en este torneo?

En su momento lo toqué y lo dije. A inicio de torneo no estaba teniendo tantas oportunidades de juego. Me hicieron esa pregunta, pero al revés. Creo que todo está en la mente. Uno tiene que trabajar día a día. Las cosas van a llegar en su momento y los frutos, cuando tú haces las cosas bien, llegan. Aproveché mi oportunidad, se me dio, con resultados, con estadística. Después, que el equipo esté bien y con el funcionamiento que estamos haciendo todos, el equipo esté de buena manera y dando resultados. Ahí no hay ningún problema y estamos contentos todos. Del otro lado hay amigos, Javier y Samudio. No sé si has podido platicar con ellos.

Sí tengo amigos ahí, también Johnny. Con Samudio es con el que más hablo y con Johnny, con Javier no tanto, pero sí nos llevamos bien. Esto es lindo, saber que del otro lado hay dos de tu nacionalidad. Ellos se juegan muchas cosas y yo acá también me muevo todo por Motagua. Creo que lo vamos a disfrutar al máximo, es lo que le decía a Samudio, y que gane el que Dios quiera y el que mejor haga las cosas.