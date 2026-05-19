Marathón anuncia precios oficiales de la boletería para la final ante Motagua

La Liga Hondubet ya tiene definida su gran final del torneo Clausura y el ambiente en San Pedro Sula comienza a encenderse con el choque entre Marathón y Motagua, dos históricos del fútbol hondureño que buscarán quedarse con el ansiado título. A través de sus redes oficiales, el conjunto verdolaga anunció los detalles del primer partido de la serie decisiva, programado para disputarse este jueves 21 de mayo a las 8:00 de la noche en el estadio Francisco Morazán, escenario que promete lucir un lleno total para el duelo de ida.

La promoción del encuentro ha generado enorme expectativa entre los aficionados, especialmente por el lema “Gran Final por la Décima”, haciendo referencia al objetivo de Marathón de conquistar su décimo campeonato de Liga Nacional. El club sampedrano buscará hacerse fuerte en casa ante un Motagua que llega motivado tras eliminar al vigente campeón. La boletería también fue confirmada por la organización del evento. Los precios establecidos son de 350 lempiras en sol y 1,500 lempiras en silla, esta última con aplicación de preferencia. La directiva espera una masiva presencia de aficionados verdolagas en el coloso sampedrano.