  1. Liga Hondubet

Marathón anuncia precios oficiales de la boletería para la final ante Motagua

El primer juego de la gran final del torneo Clausura es este jueves 21 de mayo.

Marathón anuncia precios oficiales de la boletería para la final ante Motagua

Marathón viene de eliminar a Real España y Olimpia en la ronda de las triangulares. Foto Mauricio Ayala.
19 de mayo de 2026 a las 16:35

La Liga Hondubet ya tiene definida su gran final del torneo Clausura y el ambiente en San Pedro Sula comienza a encenderse con el choque entre Marathón y Motagua, dos históricos del fútbol hondureño que buscarán quedarse con el ansiado título.

A través de sus redes oficiales, el conjunto verdolaga anunció los detalles del primer partido de la serie decisiva, programado para disputarse este jueves 21 de mayo a las 8:00 de la noche en el estadio Francisco Morazán, escenario que promete lucir un lleno total para el duelo de ida.

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La promoción del encuentro ha generado enorme expectativa entre los aficionados, especialmente por el lema “Gran Final por la Décima”, haciendo referencia al objetivo de Marathón de conquistar su décimo campeonato de Liga Nacional. El club sampedrano buscará hacerse fuerte en casa ante un Motagua que llega motivado tras eliminar al vigente campeón.

La boletería también fue confirmada por la organización del evento. Los precios establecidos son de 350 lempiras en sol y 1,500 lempiras en silla, esta última con aplicación de preferencia. La directiva espera una masiva presencia de aficionados verdolagas en el coloso sampedrano.

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El estadio Morazán tiene alrededor de una capacidad para 20 mil aficionados y la directiva de Marathón espera una millonaria recaudación alrededor de 7 millones de lempiras.

Motagua, por su parte, intentará dar un golpe en condición de visitante para cerrar la serie con ventaja en Tegucigalpa, duelo de vuelta de la final que será el domingo 24 de mayo a las 5 de la tarde.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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