"Muy contento con el reconocimiento, gracias a Dios ya lo tengo en mis manos y estoy muy feliz".

Con el trofeo del mejor goleador de la temporada pasada otorgado por Diario DIEZ , el jugador se mostró muy contento por recibir el galardón y el boleto a la gran final.

Rodrigo de Olivera fichó por el Motagua en la presente temporada, el delantero charrúa llegó a las filas de las águilas con el gafete de goleador y así lo está demostrando en este torneo Clausura .

Rodrigo se mostró contento por este la clasificación a la final, donde enfrentarán a Marathón, pero para el goleador uruguayo esto es un momento especial.

"Es un sueño poder jugar una final, es la primera en la Liga Nacional. Ya he jugado finales de Ascenso, no es lo mismo, pero estoy contento, feliz y el grupo ha hecho un gran trabajo en este torneo Clausura. Creo que se ha hecho una gran labor".

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Pese a no marcar gol en el duelo ante Génesis, Olivera sabe que sus 12 tantos en la temporada han ayudado a Motagua a lograr su pase a la gran final.

"Uno como delantero siempre sueña con hacer goles, tenía ganar de anotar (a Génesis), pero hay que ayudarle al equipo en lo que sea. El objetivo es ayudar al equipo a ganar y si es con goles en la final mucho mejor".



En lo personal, el goleador sabe lo que representaría para su carrera poder anotar en una final y más aún cuando no has podido marcarle a un rival. "En el año les he anotado a los dos (R. España y Marathón), pero con Motagua tengo una deuda pendiente con Marathón y vamos a ir por ello",

Sobre la baja de Romario da Silva tras su lesión y la motivación que esto les genera. "Es una persona muy querida por el equipo, la afición y nos ha afectado la lesión, pero es una piedra más en el camino para afrontarla como familia que somos"



El goleador uruguayo sabe lo que significará esta gran final en su carrera y los consejos de deberá buscar. "Vivirla como un partido, es una final que nos puede marcar mucho, la iré viviendo con los más grandes, los que tienen más finales, sé que hay varios y toca disfrutarlo porque una final no se juega todos los días".