Futbolista de Motagua deja en duda su continuidad tras la final ante Marathón

Motagua logró vencer a Génesis FC y así asegurarse el pase a la gran final del torneo Clausura de la Liga Nacional, donde se enfrentará a Marathón, rival que dejó en el camino a Real España. A las puertas de estos dos compromisos de la gran final, uno de los jugadores de la plantilla de Motagua deja en duda su continuidad en la institución y aprovechó para hacer un análisis de la clasificación.

"Contento por el pase a una nueva final, la gente decía que era un grupo fácil porque en el otro grupo estaban los tres equipos denominados grandes y acá sólo estaba Motagua por historia que también es grande", comentó el capitán Marcelo Santos. También destacó al conjunto canino que les dio la pelea: "Génesis es un equipo que juega bien, buenos jugadores, muy bien dirigido y el caso de Potros con jugadores de jerarquía, pero estamos contentos que se logró pasar a la final". El experimentado defensor de Motagua y uno de los capitanes del club está claro que hasta ahora no se ha logrado nada. "Esto no queda acá, se clasificó a una final y lo más importante es ganarla. De nada sirve llegar si no la ganas. Hay que ir convencido, ya estamos acá y hay que ir por el premio mayor que es ganar el título". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Santos es uno de los experimentados jugadores que está en la plantilla del ciclón, pero todo apunta que su continuidad no está garantizada pese a su gran recorrido en el club.