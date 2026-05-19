Futbolista de Motagua deja en duda su continuidad tras la final ante Marathón

Motagua logró vencer a Génesis FC y así asegurarse el pase a la gran final del torneo Clausura de la Liga Nacional, donde se enfrentará a Marathón, rival que dejó en el camino a Real España.
A las puertas de estos dos compromisos de la gran final, uno de los jugadores de la plantilla de Motagua deja en duda su continuidad en la institución y aprovechó para hacer un análisis de la clasificación.
"Contento por el pase a una nueva final, la gente decía que era un grupo fácil porque en el otro grupo estaban los tres equipos denominados grandes y acá sólo estaba Motagua por historia que también es grande", comentó el capitán Marcelo Santos.
También destacó al conjunto canino que les dio la pelea: "Génesis es un equipo que juega bien, buenos jugadores, muy bien dirigido y el caso de Potros con jugadores de jerarquía, pero estamos contentos que se logró pasar a la final".
El experimentado defensor de Motagua y uno de los capitanes del club está claro que hasta ahora no se ha logrado nada. "Esto no queda acá, se clasificó a una final y lo más importante es ganarla. De nada sirve llegar si no la ganas. Hay que ir convencido, ya estamos acá y hay que ir por el premio mayor que es ganar el título".
Santos es uno de los experimentados jugadores que está en la plantilla del ciclón, pero todo apunta que su continuidad no está garantizada pese a su gran recorrido en el club.
"No las llevo contadas, la verdad he ganado varias, pero he perdido bastantes, al igual de las de la Concacaf que perdí las tres que jugamos. Voy a tratar de disfrutarla, pueda que esta sea mi última final y en ese aspecto hay que disfrutarla".
Además deja claro que los ciclos en los equipos llega a su final y podría ser que el suyo sea uno más en la historia o se pueda escribir de distintas manera.
"Soy consciente que los ciclos terminan y en este caso puede ser que sea la excepción o no, pero estoy enfocado en disfrutar de una nueva final, pero siendo consciente que tenemos que lograr el objetivo".
Tampoco adelantó negociaciones con otros clubes o el fin de su carrera. "No pienso en eso todavía, yo estoy enfocado en cerrar bien con Motagua, pelear el título y lo que se venga después, solo Dios sabrá y habrá tiempo para tomar decisiones con la familia".