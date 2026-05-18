Marathón vs. Motagua: fechas de las finales para conocer al campeón del Clausura

La gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional ya quedó definida y tendrá un duelo cargado de historia, revancha y mucha rivalidad: Marathón y Motagua pelearán por el título del fútbol hondureño. Motagua llega a esta nueva final tras eliminar al Génesis PN en un partido dramático en el Estadio Nacional. Los azules terminaron imponiéndose 2-1 en el marcador global gracias a un gol salvador de Jhon Clever Portillo al inicio del segundo tiempo, anotación que terminó dándole el boleto a la serie por el campeonato.

Los dirigidos por Javier López alcanzaron así su final número 29 en la historia y ahora buscarán conquistar la ansiada copa número 20 para seguir ampliando su legado como uno de los clubes más ganadores del país, solo por debajo de Olimpia que tiene 40. Por su parte, Marathón logró su clasificación en un contexto de máxima presión y nada menos que ante su eterno rival. El Monstruo Verde empató frente a Real España en el clásico sampedrano y ese resultado fue suficiente para quedarse con el liderato de su grupo con siete puntos y sellar su presencia en la gran final. El equipo dirigido por Pablo Lavallén ahora intentará conquistar la décima copa de su historia en un año muy especial para la institución verdolaga, que celebró el pasado 25 de noviembre el centenario de su fundación, pero en el Apertura 2025 la perdieron ante Olimpia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

FECHAS DE LAS FINALES ENTRE MARATHÓN Y MOTAGUA

El primer capítulo de la serie se disputará este jueves 21 de mayo en San Pedro Sula, mientras que el partido definitivo será el domingo 24 en Tegucigalpa, donde el Ciclón Azul cerrará como local gracias a su mejor posición en la tabla acumulada del campeonato.

DATOS EXTRAS SOBRE LA FINAL DEL CLAUSURA 2026

Además, la clasificación de Marathón tiene un dato cargado de simbolismo. El club avanzó a la final exactamente en la misma fecha en la que ganó su último título de Liga Nacional, conseguido en 2018 precisamente ante su rival de turno, Motagua.