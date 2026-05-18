EN VIVO: ¡Golazo de Farioli tiene a Marathón en la final del Clausura 2026!

EN DIRECTO | Real España y Marathón juegan por las Triangulares de Liga Nacional

VS
18 de mayo de 2026 a las 19:13

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL REAL ESPAÑA VS MARATHÓN!

EL JUEGO: 0-1

Final del primer tiempo: Marathón está venciendo al Real España con gol de Brian Farioli. La máquina necesita dos goles para clasificar a la final.

45+5' ¡AMARILLA! Jonathan Rougier, jugador del Marathón, es amonestado por pérdida de tiempo.

45+4' Otro centro al reducto verdolaga, pero Javier Rivera la manda el tiro de esquina.

44' Centro al área y Eddie Hernández lo intentaba de cabeza, pero voló Rougier y se quedó con el balón.

40' Centro al área, pero muy malo, además de ir a manos de Rougier. Chapetilla Mejía lo intentaba.

31' Lo vuelve a intentar el verde por medio de un tiro libre, pero se va a la última línea. Tiro de esquina.

26' ¡GOOOOOLLLLL DEL MARATHÓN! Brian Farioli se sacó desde los linderos delárea un zapatazo cruzado que le fue imposible a Buba López. Golazo del monstruo.

19' Remate de distancia de Jhow Benavídez, pero muy desviado.

Jonathan Rougier volando por el Morazán para salvar su cabaña.

12' Trallazo de Darixon Vuelto que obliga a Jonathan Rougier a volar por el Morazán y mandarla al tiro de esquina.

10' Ufff... David Sayago lo intentó en dos ocasiones, pero el balón no terminó adentro de la portería.

7' La máquina es quien más lo intenta. Remate de Darixon Vuelto que la puso en órbita.

3' ¡GOL ANULADO! Anotaba Daniel Aparicio, pero había quedado posición adelantada.

¡COMENZÓ! Real España y Marathón ya juegan en el Morazán por las Triangulares del torneo de Liga Nacional.

Los equipos calientan en la cancha del estadio Morazán, que cada vez se llena y luce copado.

Alineación del Marathón: 1- Jonathan Rougier, 3- Kenny Bodden, 4- Javier Rivera, 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 9- Brian Farioli, 10- Damín Ramírez, 17- Alexy Vega, 19- José Aguilera, 30- Christian Sacaza, 79- Rubilio Castillo

Alineación de Real España: 22- Luis López, 5- Franklin Flores, 6- Devron García, 10- Jhow Benavidez, 11- Eddie Hernández, 14- Jack Baptiste, 18- Darixon Vuelto, 19- Daniel Aparicio, 28- Carlos Mejía, 30- Ángel Sayago, 36- Roberto Osorto

Mario Berríos, Alexy Vega y Samudio pendiente del juego entre Motagua y Génesis.

¿Cómo clasifica Marathón a la final? Empatando y ganando.

¿Cómo clasifica Real España a la final? Solamente ganando.

El partido entre sampedranos está pactado para las 8:15 de la noche.

¡Hola amigos de DIEZ, sean bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Real España y Marathón desde el Morazán!

