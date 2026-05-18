EN VIVO: ¡Golazo de Farioli tiene a Marathón en la final del Clausura 2026!

EL JUEGO: 0-1
Final del primer tiempo: Marathón está venciendo al Real España con gol de Brian Farioli. La máquina necesita dos goles para clasificar a la final.
45+5' ¡AMARILLA! Jonathan Rougier, jugador del Marathón, es amonestado por pérdida de tiempo.
45+4' Otro centro al reducto verdolaga, pero Javier Rivera la manda el tiro de esquina.
44' Centro al área y Eddie Hernández lo intentaba de cabeza, pero voló Rougier y se quedó con el balón.
40' Centro al área, pero muy malo, además de ir a manos de Rougier. Chapetilla Mejía lo intentaba.
31' Lo vuelve a intentar el verde por medio de un tiro libre, pero se va a la última línea. Tiro de esquina.
26' ¡GOOOOOLLLLL DEL MARATHÓN! Brian Farioli se sacó desde los linderos delárea un zapatazo cruzado que le fue imposible a Buba López. Golazo del monstruo.
19' Remate de distancia de Jhow Benavídez, pero muy desviado.
12' Trallazo de Darixon Vuelto que obliga a Jonathan Rougier a volar por el Morazán y mandarla al tiro de esquina.
10' Ufff... David Sayago lo intentó en dos ocasiones, pero el balón no terminó adentro de la portería.
7' La máquina es quien más lo intenta. Remate de Darixon Vuelto que la puso en órbita.
3' ¡GOL ANULADO! Anotaba Daniel Aparicio, pero había quedado posición adelantada.
¡COMENZÓ! Real España y Marathón ya juegan en el Morazán por las Triangulares del torneo de Liga Nacional.
Los equipos calientan en la cancha del estadio Morazán, que cada vez se llena y luce copado.
Alineación del Marathón: 1- Jonathan Rougier, 3- Kenny Bodden, 4- Javier Rivera, 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 9- Brian Farioli, 10- Damín Ramírez, 17- Alexy Vega, 19- José Aguilera, 30- Christian Sacaza, 79- Rubilio Castillo
Alineación de Real España: 22- Luis López, 5- Franklin Flores, 6- Devron García, 10- Jhow Benavidez, 11- Eddie Hernández, 14- Jack Baptiste, 18- Darixon Vuelto, 19- Daniel Aparicio, 28- Carlos Mejía, 30- Ángel Sayago, 36- Roberto Osorto
¿Cómo clasifica Marathón a la final? Empatando y ganando.
¿Cómo clasifica Real España a la final? Solamente ganando.
El partido entre sampedranos está pactado para las 8:15 de la noche.
