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Daniel Otero explota tras conocer quién pitará ante Real España: "Nos perjudicaron"

La Comisión de Arbitraje ha dado a conocer a los silbantes de la última jornada de las triangulares y Daniel Otero explota en redes.

Daniel Otero explota tras conocer quién pitará ante Real España: Nos perjudicaron

Daniel Otero, presidente de Marathón, se fue en contra de la Comisión tras conocer quién arbitrará el Real España - Marathón.
17 de mayo de 2026 a las 15:50

La Comisión Nacional de Arbitraje, presidida por el exsilbante Óscar Velásquez, confirmó este domingo las cuartetas arbitrales para los decisivos partidos del repechaje del torneo Clausura 2026, pero el nombramiento de Raúl Castro para el clásico sampedrano entre Real España y Marathón desató una fuerte reacción del presidente verdolaga, Daniel Otero.

El encuentro entre aurinegros y verdolagas se disputará este lunes por la noche en el estadio Francisco Morazán y contará con Raúl Castro como árbitro central. Junto a él estarán Walter López y Jack Rodríguez como asistentes, Nelson Salgado como cuarto árbitro y Carlos Fajardo fungirá como asesor.

Mientras tanto, para el compromiso entre Motagua y Génesis PN en el estadio Nacional de Tegucigalpa fueron designados Luis Mejía como central, acompañado por Elder Oliva, Kevin Zepeda y Said Martínez, con Wilson Matute como asesor.

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Sin embargo, la atención se centró rápidamente en los fuertes mensajes publicados por Daniel Otero en su cuenta oficial de X, donde cuestionó directamente los nombramientos arbitrales para el duelo ante Real España.

Incluso antes de que la Comisión hiciera oficial la designación, el dirigente verdolaga ya había mostrado su preocupación por la posibilidad de que Armando Castro fuera elegido para impartir justicia en el clásico sampedrano.

“Al igual que Elías, nosotros tambien estamos preocupados, de que si nombran a Armando Castro para el lunes y de que el Presidente y el gerente de la @FFH_Honduras son miembros del españa (no lo veo normal eso). Que gane el mejor, no el que más influencias tiene. Cero ‘sorpresas’!”, escribió Otero.

Luis Mejía (izquierda) será el encargado de impartir justicia en el Motagua - Génesis PN y Raúl Castro (derecha) lo hará en el derbi sampedrano.

Luis Mejía (izquierda) será el encargado de impartir justicia en el Motagua - Génesis PN y Raúl Castro (derecha) lo hará en el derbi sampedrano.

Posteriormente, el presidente de Marathón lanzó otro mensaje apuntando directamente contra Óscar Velásquez y la Comisión Nacional de Arbitraje.

“Sabemos muy bien que OV (Óscar Velásquez, el presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje) está tratando de quedar bien con sus jefes nombrando a AC para el lunes. Nos van a obligar a decir cosas que hemos callado hasta ahora. Paren el circo”, publicó.

Tras confirmarse que el elegido sería Raúl Castro y no Armando Castro, Otero volvió a reaccionar con un mensaje todavía más contundente, insinuando posibles perjuicios arbitrales para Marathón.

“La 10.ª la vamos a defender con todo y contra todos! Cuando no pueden mandarnos a Armando Castro, aparece su primo Raúl Castro para completar la tarea. Ya ocurrió hace 9 años como en la foto — cuando ambos nos perjudicaron descaradamente contra el mismo equipo en una semifinal”, escribió, haciendo referencia a la serie semifinal perdida ante Real España en 2017.

El dirigente verdolaga también criticó el nivel arbitral de Raúl Castro y del asistente Jack Rodríguez.

“Ojalá Raúl se retire con algo de dignidad, porque la edad no perdona y el nivel hace rato viene quedando en evidencia. Y lo de Jack, el árbitro que aparece al fondo en la segunda foto, es simplemente indefendible. Pésimo”, añadió.

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De esta manera, el clásico sampedrano entre Real España y Marathón llega rodeado de alta tensión incluso antes del pitazo inicial, con fuertes cuestionamientos hacia el arbitraje por parte de la dirigencia verdolaga.

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Christian Vindel
Christian Vindel
Periodista

Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ desde 2024, especializado en las noticias del fútbol nacional e internacional.

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