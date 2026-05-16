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Fichajes: Olimpia pasaría la escoba, Chelito se va a USA ¿Italiano a Honduras?

Interesante información de los dos equipos eliminados de las triangulares del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

    Fichajes: Olimpia pasaría la escoba, Chelito se va a USA ¿Italiano a Honduras?
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    Interesante información de los dos equipos eliminados de las triangulares del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. Y más noticias...
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    El mediocampista costarricense Gabriel Leiva tiene contrato con Potros de Olancho FC, pero se analiza si habrá rescisión de contrato.
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    El panameño Jorlián Sánchez tiene 6 meses de contrato con Olancho FC y se analiza su baja debido a su pobre desempeño en el torneo Clausura.
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    Yeison Mejía se quedó sin contrato en los Potros de Olancho FC y no tiene oferta de renovación.
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    Diego Rodríguez sin vínculo con Olancho FC y tampoco tiene oferta de renovar.
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    Cristian Cálix dejó gratas sensaciones en el Olancho FC y el club busca de inmediato la renovación.
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    Harold Fonseca desconoce su futuro en los Potros de Olancho FC tras finalizar su contrato.
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    Omar Elvir destacó que analizará su continuidad con Olancho FC tras el término de su contrato.
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    Gerson Argueta tuvo participación constante en los Potros y la directiva asegura no tendrá problemas en renovarlo.
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    Elison Rivas, sin contrato tras el torneo Clausura, es buscado por el Antigua de Guatemala y Alianza de El Salvador.
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    Maynor Arzú no tuvo el mejor desempeño con el León, su renovación está en veremos.
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    Josman Figueroa se queda sin vínculo contractual en el León y no entra en los planes de la directiva. La última palabra la tiene el DT Eduardo Espinel.
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    El zaguero uruguayo Facundo Queiroz tiene los días contados en el León, el club busca un central de perfil zurdo.
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    Carlos "Mango" Sánchez aún no tiene oferta de renovación en el Olimpia. Pero es claro que el club quiere fichar un nuevo defensa con perfil izquierdo.
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    El mediocampista argentino Agustín Mulet también finalizó contrato y no hay pláticas de renovaciones, tiene ofertas en su país.
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    Jerry Bengtson finalizó su contrato con el Olimpia y dejó en el aire su futuro: "Voy a descansar unos días y luego a ver qué pasa", soltó.
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    Jorge el "Toro" Benguché es otro de los jugadores que se quedó sin contrato en los blancos. La directiva si desea su continuidad.
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    José Mario Pinto aún no llega a un acuerdo de renovación con Olimpia, la directiva lo quiere firmar ya, pero el jugador desea jugar en el extranjero. Ahorita no tiene una oferta formal.
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    Francisco "Chelito" Martínez es uno de los mejores jugadores de Marathón, pero con opciones en Olimpia y Motagua. Sin embargo, su nombre está anunciado para jugar entre el 6 y 7 de junio en un torneo amateur en Houston, USA, que se llama Copa Mariachi.
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    Valerio Marinacci, futbolista de raíces hondureñas nacido en Roma, Italia, vuelve a estar en la órbita de Génesis PN para la próxima temporada. Se formó en la Lazio y ha jugado en el Enna Calcio de la cuarta división italiana.
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