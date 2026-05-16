Fichajes: Olimpia pasaría la escoba, Chelito se va a USA ¿Italiano a Honduras?

Interesante información de los dos equipos eliminados de las triangulares del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. Y más noticias...
El mediocampista costarricense Gabriel Leiva tiene contrato con Potros de Olancho FC, pero se analiza si habrá rescisión de contrato.
El panameño Jorlián Sánchez tiene 6 meses de contrato con Olancho FC y se analiza su baja debido a su pobre desempeño en el torneo Clausura.
Yeison Mejía se quedó sin contrato en los Potros de Olancho FC y no tiene oferta de renovación.
Diego Rodríguez sin vínculo con Olancho FC y tampoco tiene oferta de renovar.
Cristian Cálix dejó gratas sensaciones en el Olancho FC y el club busca de inmediato la renovación.
Harold Fonseca desconoce su futuro en los Potros de Olancho FC tras finalizar su contrato.
Omar Elvir destacó que analizará su continuidad con Olancho FC tras el término de su contrato.
Gerson Argueta tuvo participación constante en los Potros y la directiva asegura no tendrá problemas en renovarlo.
Elison Rivas, sin contrato tras el torneo Clausura, es buscado por el Antigua de Guatemala y Alianza de El Salvador.
Maynor Arzú no tuvo el mejor desempeño con el León, su renovación está en veremos.
Josman Figueroa se queda sin vínculo contractual en el León y no entra en los planes de la directiva. La última palabra la tiene el DT Eduardo Espinel.
El zaguero uruguayo Facundo Queiroz tiene los días contados en el León, el club busca un central de perfil zurdo.
Carlos "Mango" Sánchez aún no tiene oferta de renovación en el Olimpia. Pero es claro que el club quiere fichar un nuevo defensa con perfil izquierdo.
El mediocampista argentino Agustín Mulet también finalizó contrato y no hay pláticas de renovaciones, tiene ofertas en su país.
Jerry Bengtson finalizó su contrato con el Olimpia y dejó en el aire su futuro: "Voy a descansar unos días y luego a ver qué pasa", soltó.
Jorge el "Toro" Benguché es otro de los jugadores que se quedó sin contrato en los blancos. La directiva si desea su continuidad.
José Mario Pinto aún no llega a un acuerdo de renovación con Olimpia, la directiva lo quiere firmar ya, pero el jugador desea jugar en el extranjero. Ahorita no tiene una oferta formal.
Francisco "Chelito" Martínez es uno de los mejores jugadores de Marathón, pero con opciones en Olimpia y Motagua. Sin embargo, su nombre está anunciado para jugar entre el 6 y 7 de junio en un torneo amateur en Houston, USA, que se llama Copa Mariachi.
Valerio Marinacci, futbolista de raíces hondureñas nacido en Roma, Italia, vuelve a estar en la órbita de Génesis PN para la próxima temporada. Se formó en la Lazio y ha jugado en el Enna Calcio de la cuarta división italiana.