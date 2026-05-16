Otero le responde a Burbara y desliza al árbitro que no quiere para el derbi

Real España sigue con vida y este lunes afrontará el derbi contra Marathón que definirá a uno de los finalistas del Clausura 2026. Sin Olimpia en el camino, ambos equipos están obligados a ganar en el Estadio Morazán para avanzar a la fiesta grande del torneo. Elías Burbara habló esta tarde ante los medios sobre el encuentro y aseguró que le preocupa el arbitraje. "Con la confianza en el cuerpo técnico, jugadores, pero al mismo tiempo preocupados... preocupados por tanto gol anulado, por tantas rojas, preocupado por un montón de cosas que se están dando. Tener el cuidado que no nos suceda una sorpresa el día lunes".

"No es de la triangular, todo el torneo hemos visto polémicas. En Choloma vimos polémicas, en el Morazán hemos visto polémicas, donde hemos estado siempre hay polémica. En la triangular no veo normal dos rojas en 20 minutos cuando en la siguiente jornada una jugada idéntica fueron dos amarillas", recordó el presidente aurinegro. "Todo esto preocupa, ver tres goles anulados tampoco es normal (al Olimpia). Entonces vamos a estar vigilantes para que no nos vuelva a pasar nada de eso el lunes", sostuvo.

RESPUESTA DEL 'MONSTRUO'

Tras sus declaraciones, no tardó en reaccionar el presidente de Marathón. A través de sus redes sociales, compartiendo la publicación de Diario Diez, Daniel Otero calentó el derbi sampedrano. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE De acuerdo con Otero, Jorge Salomón (presidente de la Federación) y Gerardo Ramos (Gerente administrativo) están vinculados al conjunto catedrático, y tampoco espera que el árbitro sea protagonista, aunque deslizó que no le gustaría el nombramiento de Armando Castro. "Al igual que Elías, nosotros tambien estamos preocupados, de que si nombran a Armando Castro para el lunes y de que el Presidente y el gerente de la Federación de Fútbol de Honduras son miembros del España (no lo veo normal eso). Que gane el mejor, no el que más influencias tiene. Cero 'sorpresas'", apuntó el mandatario verdolaga desde su cuenta oficial de 'X'.